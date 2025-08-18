El Betis preguntó al Barça por Marc Casadó

Marc Casadó es uno de los futbolistas que más interés ha generado en este verano en el Barça. Y lo ha sido por su irrupción excepcional la pasada temporada y por la difícil situación de este curso, en el que podría quedarse con pocos minutos en el equipo. El club verdiblanco está buscando un pivote de sus características tras la salida de Johnny Cardoso al Atlético, pero la operación es prácticamente imposible a pesar de las buenas relaciones entre las dos entidades. Ni Casadó ha querido, ni quiere salir, ni el Barça le daría salida por una cantidad inferior a los 30 millones de euros, cifra a la que el Betis no llegaría ni por asomo.

En las últimas temporadas, Betis y Barça han realizado varias operaciones a nivel conjunto en la que los dos clubs han salido beneficiados. Desde el lateral Emerson Royal, hasta Chadi Riad, Collado, Abde o Vitor Roque han sido casos que se han dado en los últimos días de mercado. Operaciones que han servido para reforzar a unos y para realizar ajustes económicos en otros. Y este verano, los dos clubs han estado en contacto estudiando diferentes opciones aunque por ahora no se ha dado nada.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, dejó claro que el club necesita a un pivote "de las mismas características de Cardoso o Guido". El club andaluz lleva tiempo buscando en el mercado y Casadó encaja, pero solo se consultó sobre la opción sin llegar a ir a más. El Betis, en este tipo de casos, solo puede adquirir un porcentaje de la propiedad, algo que en el Barça ni se contempla a pesar de que iría muy bien una salida de última hora para encajar todos los números y llegar a la regla del 1:1.

Casadó siempre se ha mostrado absolutamente reticente en salir del Barça y así se lo ha comunicado su entorno al club blaugrana. Y eso que a principios de verano hubo el interés de algún club potente de la Premier League y del Atlético de Madrid. Casadó vive un sueño en el equipo blaugrana y quiere intentar por todos los medios conseguir minutos y luchar por una titularidad que ya sabe que tiene muy complicada.

El mensaje de Hansi Flick, por ahora, fue contundente, ya que en el estreno liguero en Mallorca, Casadó no jugó ni un solo minuto. La clara apuesta del técnico alemán es Frenkie de Jong e, incluso, Gavi podría ocupar esa posición. Además, el Barça espera ya el alta definitiva de Marc Bernal, que en septiembre ya podrá jugar, y esa sí que es una apuesta clara de Flick para el centro del campo. El alemán tiene claro que si Bernal vuelve a tope, puede ser el pivote del futuro del Barça durante muchos años. Casadó va a aguantar salvo sorpresa y habrá que ver si en enero, en el caso de que no consiga espacio, decide algo diferente.