El Betis, opción de Ansu Fati para salir del Barça

El futuro de Ansu Fati pinta fuera del Barça una vez que el club blaugrana ha conseguido entrar en la regla del 1-1 del límite salarial. Según el 'Correo de Andalucia', el Betis ve con muy buenos ojos el ofrecimiento realizado por el Barça para ceder al delantero para los próximos seis meses y ahora la decisión final estaría en manos del propio protagonista. Ansu era reacio a salir del equipo blaugrana, pero su ostracismo le empuja a buscar una nueva oportundidad lejos de Barcelona aunque tendría otras opciones en Primera División y deberá tomar una decisión antes del cierre de mercado.

Ansu prácticamente no ha jugado nada este curso. El delantero regresó de una cesión al Brighton complicada por sus problemas físicos y quiso tener una última oportunidad con la llegada de Hansi Flick. Un problema en la planta del pie le dejó fuera de la pretemporada y a partir de ahí dos lesiones musculares le han complicado el curso. Tanto el entorno del jugador como el Barça consideran que necesita ritmo de juego y recalar en algún proyecto en el que se siente protagonista.

Las relaciones entre Barça y Betis son muy buenas y ya en verano se cerró la cesión de Vitor Roque por dos temporadas cuando había otras ofertas por en medio. En los últimos tiempos se han realizado operaciones como las de Chadi Riad, Miranda o Abde por lo que la vía de cesiones o traspasos entre ambas entidades suele explotarse mucho. Desde el Barça se ha hablado de esta opción y el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, parece dispuesto a jugársela. Ansu llegaría como delantero centro para entrar en competencia con Vitor Roque.

Por el momento, el Barça está centrado en las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y a partir de ahí moverá ficha. Si consigue asegurar a estos dos jugadores se le dará salida a Ansu. Su agente, Jorge Mendes, ha estado hablando con Betis, Girona y Valencia en las últimas semanas y avanzando en una posible cesión en la que el Barça deberá asumir buena parte del salario del futbolista. El objetivo es que juegue y se revalorice.

El Betis también estaba muy atento a la situación de Pau Víctor en el caso de que no pudiese ser inscrito este mes de enero. El canterano, incluso, interesaba más que Fati a nivel de club pero todo apunta a que seguirá en el Barça. Ansu sabe que tiene las puertas abiertas del Betis y no del Sevilla, club con el que el Barça no desea realizar ninguna operación para reforzarle dadas las malas relaciones institucionales. Si todo va según lo previsto, la Supercopa de Arabia puede ser una de las últimas competiciones de Ansu este curso con el Barça.