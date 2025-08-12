El Betis inscribe a Collado y el Barça genera 'fair play'

Fue el pasado 17 de junio cuando se hizo oficial el traspaso de Álex Collado al Al-Shamal SC de Catar. De este modo, el jugador formado en La Masia se desligaba definitivamente del Real Betis a cambio de 2,5 millones de euros. Dentro de esta cifra, el Barça se llevó 500.000 euros, correspondientes al 20% de los derechos económicos que se había reservado. Sin embargo, la operación no se había tramitado en LaLiga hasta este martes.

El club verdiblanco ha llevado a cabo la inscripción del centrocampista de Sabadell en LaLiga, algo que se ha reflejado en la sección de traspasos. En cambio, el jugador no aparece en la plantilla del Betis en la web de la patronal del fútbol español, por lo que es evidente que este movimiento tan solo se trata de una gestión administrativa para computar la venta de forma oficial.

De este modo, el Betis se asignado los dos millones de beneficios por su traspaso que tendrán un efecto en su margen salarial. Por otra parte, esta operación repercute también en la entidad azulgrana. La inscripción y la posterior venta de Collado hacen que el Barcelona pueda sumarse 500.000 euros de beneficios. No obstante, el club catalán tan solo genera 100.000 euros de fair play, puesto que al estar excedido únicamente puede usar el 20% del beneficio por el traspaso del jugador.

Collado, una promesa frustrada

En su momento, Álex Collado fue uno de los jugadores más prometedores de la cantera azulgrana. El de Sabadell ejercía como líder del Barça B de García Pimienta y demostraba su talento en cada partido. Sin embargo, no fue capaz de hacerse un hueco en el primer equipo pese a que Ronald Koeman sí dio oportunidades a varios jóvenes de la Masia como Gavi o Nico.

Su situación no mejoró con la llegada de Xavi. Después de una cesión al Granada, volvió a marcharse a préstamo al Elche. Finalmente, en verano de 2023 fue traspasado al Betis, donde no disputó ni un minuto en competición oficial. Encadenó una cesión al Al-Okhdood y al Al-Kholood de la Saudi Pro League hasta que este mercada de fichajes ha sido vendido al Al-Shamal catarí.