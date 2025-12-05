Betis - FC Barcelona: alineaciones probables para la jornada 15 de LaLiga EA Sports

Tras fallar en los intentos anteriores, ante el Atlético de Madrid el Barça pudo volver a imponerse en un partido contra un rival grande, algo que no había logrado en esta campaña. Gracias a la victoria, los azulgranas mantuvieron el liderato frente al Real Madrid y ampliaron la brecha con los colchoneros, cuartos clasificados.

No obstante, LaLiga no se detiene y este mismo fin de semana los de Hansi Flick deberán hacer frente a otra prueba de fuego, al medirse contra el Betis a domicilio en el Estadio de La Cartuja, en un gran momento de los verdiblancos.

Los jugadores del Barça en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Por su parte, el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, suma ocho encuentros consecutivos sin conocer la derrota, desde que cayera justamente ante los dirigidos por el 'Cholo' Simeone el pasado 27 de octubre. Gracias en parte a esta racha, se encuentran en la quinta posición en la competición doméstica, han clasificado a dieciseisavos de Copa y están en el top-8 en la fase de liga de la Europa League.

Las bajas en ambos equipos

Los locales cuentan con numerosas bajas que disminuirán las opciones de su técnico, que no podrá contar con Héctor Bellerín, lesionado en el sóleo; Isco Alarcón, baja por un golpe en la tibia, ni Giovani Lo Celso, que sí tendría alguna opción muy remota de llegar. Por si no fuera suficiente, Sofyan Amrabat es duda y su presencia no está garantizada, aunque sí se espera que Abde y el Cucho Hernández puedan estar para jugar pese a no entrenar el martes.

Por parte del FC Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, que se hizo una luxación en el hombro al anotar el 2-1 ante el Atlético de Madrid; Ter Stegen, que ya entrena con el grupo, ni Gavi, a quién todavía le falta para vestirse de corto. Como incógnitas se mantienen la presencia de Fermín López, que ha acortado plazos y podría entrar en la convocatoria para tener algunos minutos, y la de Ronald Araujo, que ha decidido tomarse unos días por su salud mental y no tiene fecha estipulada para regresar. Sí estarán Pedri y Raphinha, pues aunque pidieran el cambio entre semana, se debió solo a fatiga muscular. Eso sí, habrá que ver como gestiona el teutón sus minutos teniendo en cuenta lo que queda hasta finalizar el año.

Alineaciones probables:

Betis: Álvaro Vallés; Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Marc Roca; Abde, Cucho, Antony

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Frenkie, Eric, Pedri; Raphinha, Lamine; Ferran Torres