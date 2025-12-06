Betis - Barcelona, en directo: Alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

¡Ya conocemos el once inicial del Barça frente al Betis en el Estadio de La Cartuja!!!! Una alineación con muchas novedades pese a la dificultad del rival. Hansi Flick ha situado por delante de Joan Garcia a Koundé y Balde en los laterales con Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la defensa. Por delante, Eric y Pedri son los pivotes y Frenkie de Jong sigue fuera del equipo. En la media punta, la gran novedad, Roony Bardghji, mientras que en el ataque jugarán Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. También Raphinha esperará su oportunidad en el banquillo