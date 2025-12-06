En directo
FC BARCELONA
Betis - Barcelona, en directo: Alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo
Sigue el minuto a minuto del Betis - Barça de la jornada 15ª de LaLiga 2024/25
De entrada, con esta alineación quedan claras varias cosas: Hansi Flick tiene plena confianza en Gerard Martín y Eric Garcia a los que mantiene en el once inicial en dos puestos clave pese a la dificultad del encuentro. Por otra parte, está dispuesto a dosificar al máximo la entrada de Raphinha y Lewandowski en el equipo. Y, finalmente, tampoco ha dudado en dar a Roony una oportunidad de oro para demostrar que puede tener más minutos en el equipo.
¡Ya conocemos el once inicial del Barça frente al Betis en el Estadio de La Cartuja!!!! Una alineación con muchas novedades pese a la dificultad del rival. Hansi Flick ha situado por delante de Joan Garcia a Koundé y Balde en los laterales con Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la defensa. Por delante, Eric y Pedri son los pivotes y Frenkie de Jong sigue fuera del equipo. En la media punta, la gran novedad, Roony Bardghji, mientras que en el ataque jugarán Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. También Raphinha esperará su oportunidad en el banquillo
Un duelo que tiene como escenario inusual el Estadio de La Cartuja pues el conjunto verdiblanco vive su particular 'exilio' debido a las obras del Benito Villamarín. En Sevilla defenderá el Barça de Hansi Flick su liderato ante un Betis siempre peligroso a las órdenes de Manuel Pellegrini y que ocupaba la quinta plaza al inicio de esta jornada. Estamos a la espera de conocer los onces iniciales de ambos equipos.
¡Hola a todos, bienvenidos a los directos de SPORT.es! Vamos a seguir la previa, la narración las incidencias y las acciones más destacadas al minuto del duelo entre el Real Betis y el FC Barcelona de la Jornada 15 de LaLiga 2025/26.
