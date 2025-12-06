Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FC BARCELONA

Betis - Barcelona, en directo: Alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, hoy en vivo

Sigue el minuto a minuto del Betis - Barça de la jornada 15ª de LaLiga 2024/25

Lamine Yamal celebra su gol ante el Alavés

Lamine Yamal celebra su gol ante el Alavés / Dani Barbeito

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Actualizar

TEMAS