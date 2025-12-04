Betis-Barça: horario y dónde ver el partido de Liga en La Cartuja

Betis y FC Barcelona se verán las caras este próximo sábado a las 18:30 en el Estadio La Cartuja de Sevilla en partido de la 15ª jornada de la Liga EA Sports. El cuadro de Hansi Flick llega con cinco victorias seguidas en su haber ante un cuadro andaluz que intentará ante su gente dar continuidad a las buenas sensaciones dejadas en el derbi sevillano del pasado fin de semana (0-2).

El Barça cuajó, probablemente, el mejor encuentro del curso ante el Atlético de Madrid el pasado martes en el Spotify Camp Nou. Victoria convincente ante un cuadro colchonero muy potente y referencia a nivel europeo. Sin duda, una noticia muy positiva y un espaldarazo para un Hansi Flick al que se había visto tocado unos días antes tras el Barça-Alavés.

Los de Manuel Pellegrini, por su lado, son quintos con 24 puntos, a siete de la zona Champions que marca, precisamente, el equipo de Simeone. Un triunfos significaría reengancharse para un cuadro bético que disputa este curso sus partidos en La Cartuja al estar remodelando su coliseo, el Benito Villamarín.

Hansi Flick feliz tras la victoria ante el Atlético de Madrid / Jordi COTRINA/EPC

Suma 13 puntos de 21 posibles como local el equipo de Pellegrini y, por su lado, el Barça es el segundo mejor visitante del campeonato con el mismo registro: 13 puntos de 21 posibles.

En el bando azulgrana, Flick contará con las bajas de Dani Olmo, Fermín, Gavi y Ter Stegen. Especialmente sensible la del atacante egarense, que sufrió una luxación de hombro en el duelo ante el Atlético.

Por su lado, Pellegrini recuperará al sancionado Antony, que se perdió el derbi. Pero no llegará Isco, lesionado, y veremos Amrabat. Tampoco estará un exazulgrana formado en La Masia como Héctor Bellerín. Sí estará en condiciones Giovani Lo Celso.

HORARIO DEL BETIS-BARÇA

El partido entre el Barça y el Betis, correspondiente a la Jornada 15 de la Liga EA Sports, se disputará el sábado 6 de diciembre a las 18:30 en La Cartuja.

DÓNDE VER EL BETIS-BARÇA

El enfrentamiento entre el Barça y el Betis se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar La Liga / La Liga TV Bar.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.