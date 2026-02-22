Bestial Ansu Fati: tocó cuatro balones y marcó un golazo. Francia vuelve a rendirse a él

Ansu Fati vuelve a sonreir. Y a lo grande. El delantero marcó el golazo de ls sorpresiva victoria del Mónaco ante el Lens recibiendo los elogios unánimes de los medios franceses, sobre todo por su eficacia. El blaugrana ha jugado 571 minutos en la Ligue1, con solo cinco titularidades y ha marcado 8 goles, muchos de ellos decisivos. Siempre tuvo magia y gol y eso nunca lo ha perdido.

Su participación ante el Lens, que era el líder de la Liga, es un claro ejemplo de su temporada. El atacante solo jugó 21 minutos, con el partido en máxima tensión, y tocó solo cuatro balones durante su estancia en el césped. Y uno de ellos acabó en el gol decisivo en una definición impresionante que dejó el partido sentenciado con la victoria de su equipo.

Ansu está viviendo su mejor momento en Francia al sentirse bien físicamente. Y ya lleva dos goles en sus últimos tres partidos. Su eficacia es total porque marca un gol en menos de 90 minutos disputados, algo que está al alcance de muy pocos.

La cesión de Ansu al Mónaco comenzó bien, pero se estancó con el cambio de entrenador y algunos problemas físicos que le habían mantenido en el ostracismo, pero ahora es ya un jugador muy importante para el Mónaco y, si el físico ayuda, todo puede pasar en el futuro.

Y es que el préstamo de Ansu termina el 30 de junio y el Mónaco puede quedárselo en propiedad pagando 12 millones de euros. En Francia especularon con que el Mónaco iba a cortar ese contrato para devolverle al Barça, pero el escenario está abierto. Si sigue con este rendimiento, es probable que el club monegasco haga el esfuerzo.

Lo que queda claro es que Ansu no va a tener espacio en el Barça el próximo curso y la intención del club es finiquitar el contrato que tiene hasta el 2028. Si el Mónaco no le quiere ya hay clubs muy pendientes de él para el futuro. Y es que sus números no engañan: sigue siendo uno de los delanteros más eficaces del mundo.