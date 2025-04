La 'bestia' Koundé descansó tras 515 días

21:10. La plantilla del FC Barcelona sale a calentar al Estadi Olímpic de Montjuïc. Entre los titulares, varios no habituales. Ansu Fati o Héctor Fort, que apenas habían gozado esta temporada de oportunidades, tenían un magnífico contexto ante si para demostrar a Hansi Flick que merecen aparecer más en sus onces.

Entre los futbolistas que saltaron al césped del Estadi con el jersey y la indumentaria suplente, Jules Koundé. Apenas lo habíamos visto salir desde el banco en tres ocasiones esta campaña. Todas ellas por retrasos en convocatorias, algo que Hansi no perdona bajo ningún concepto.

FLICK LO TENÍA CLARÍSIMO

Pero es que Flick tenía una idea clarísima ayer ante el Mallorca. No solo iba a salir de suplente Jules, sino que salvo hecatombe mayúscula no iba a disputar ni un minuto. Descanso completo para el ex del Sevilla.

Algo que nunca había pasado con el técnico alemán en el banquillo. Este curso había participado Jules en todos los partidos oficiales. Tanto con club como selección. Y es que para remontarnos al último encuentro en el que Koundé no participó ni un minuto hay que remontarse año y medio atrás.

Kounde ante el Celta / Agencias

El 'incombustible' defensa parisino no se quedaba con el contador a cero concretamente desde el 25 de noviembre de 2023. Aquel día Xavi decidió rotarlo y no darle ni un minuto ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Desde entonces, 515 días seguidos sin perderse un solo partido. Tanto con Barça como con Francia.

UN ANIMAL COMPETITIVO

Una cifra tremenda y al alcance de muy pocos jugadores en el fútbol actual. Enlazar una cantidad tan ingente de partidos con un calendario tan cargado y agresivo, con tres partidos en siete días de forma habitual, es algo de un mérito brutal.

Koundé está firmando su mejor temporada como azulgrna / JAVI FERRANDIZ / SPO

Jules es un enfermo de la preparación física. "Si dejo en el banquillo a Koundé cogerá y se irá a correr a Sitges a las 3 de la mañana, por eso prefiero que esté jugando", bromeó el otro día Hansi Flick. Un indicativo de lo autoexigente que es consigo mismo Jules. No es extraño verlo en las instalaciones de la Joan Gamper de madrugada, cuando el equipo regresa de un partido, haciendo ejercicios. O en las instalaciones de un amigo suyo en Vilanova.

No tenemos constancia de que alguien lo viera corriendo a las 2am por el paseo de Sitges, pero sí que seguro que este jueves entrenará como un jabato para compensar el descanso de ayer...