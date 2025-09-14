El beso de Fermín que demuestra su compromiso con el Barça

El gran culebrón del verano en el FC Barcelona ha sido Fermín López. El canterano azulgrana tuvo oferta muy elevada del Chelsea, algo que le hizo plantearse su futuro en el Barça. Pero finalmente el jugador decidió quedarse y no aceptar el viaje a Londres.

Ante el Valencia jugó su primer encuentro con los azulgranas tras el cierre del mercado de fichajes y lo celebró a las mil maravillas. El Barça dominaba al conjunto 'che', pero le estaba costando finalizar las jugadas hasta que llegó el jugador de El Campillo para abrir la lata en el minuto 29.

Fermín celebró con mucha efusividad su tanto e hizo un gesto para todo el Johan Cruyff para demostrar su total compromiso con el equipo de Hansi Flick. Primero se señaló a él mismo y, repitiendo el mismo gesto que le recordamos alguna vez a Cristiano Ronaldo, le dejó claro a todo el estadio que 'él está aquí'.

Tras esta celebración, se agarró el escudo de la camiseta, se lo mostró a toda la afición y lo besó. Una muestra clara: Fermín no tiene dudas, Fermín es culé.

Flick clave en su decisión

Fermín le dijo a Flick que aunque quería quedarse en el Barça, se estaba planteando marcharse al Chelsea. El motivo que esgrimió el onubense fue que pensaba que en la temporada anterior no había sido justo con él en cuanto a los minutos que había jugado teniendo en cuenta su rendimiento.

Por su parte, Hansi Flick, que se negaba a perder más efectivos en la recta final del mercado, intentó convencer al jugador. El alemán dio la razón a Fermín sobre sus sensaciones en el curso pasado, pero hizo hincapié en que quería que se quedase y que contaba con él. Aun así, le transmitió que no le podría prometer que tuviese más minutos, a tenor de la competencia en su posición.