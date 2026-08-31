El Besiktas quiere la cesión de Casadó

El Besiktas es uno de los clubs que está más interesado en la incorporación de Marc Casadó. El jugador no entra en los planes de Hansi Flick para la presente temporada y está buscando un destino. Tal y como informó SPORT, su salida llegará sobre la bocina del mercado, que se cierra este martes a la medianoche.

Según informa el portal turco Sozcu, la fórmula que pretende el Benfica para su incorporación es a préstamo con una opción de compra. Es decir, el mismo sistema con el que Araujo se marchó al Liverpool. Una cesión con la posibilidad de adquirir completamente sus derechos a final de temporada.

El Besiktas está intentado 'pescar' a última hora un medio centro y también ha pensado en Ilaix Moriba, del Celta, y en Richard Ríos, del Benfica. Sin embargo, Casadó es el objetivo número uno para reforzar su medular.

Fórmulas de venta

Sin embargo, el Barça es partidario de hacer caja con el futbolista. A sus 22 años tiene mucho camino por delante y sí que podría aceptar una propuesta al estilo de Héctor Fort. Es decir, vender el 50 o 60 por ciento de sus derechos para tener controlado al futbolista. Eso sí, la trayectoria de Casadó, internacional absoluto, hace que su precio sea superior al de Fort que fue vendido por 8,5 millones de euros a la Real Sociedad.

Héctor Fort fue traspasado a la Real Sociedad / Sport

Casadó tiene contrato hasta el 2028 y, pese a entrenarse durante la mayor parte del verano apartado del equipo, ha querido esperar a que su representante, Jorge Mendes, le consiguiera la mejor propuesta, sobre todo, a nivel deportivo.

Si fuera por dinero, Casadó ya estaría jugando en Arabia Saudí, donde tenía suculentas ofertas y clubs que podrían poner sobre la mesa hasta 40 millones de euros.

El futbolista tampoco ve claro mudarse al fútbol turco. No es una de las mejores ligas del continente y está a la espera de cerrar alguna oferta mejor en el aspecto deportivo.

Casadó es un jugador que está en la rampa de salida / FCB

El FC Barcelona es consciente de la dificultad de encontrar propuestas similares a las árabes y deberá conformarse con alguna inferior ya que el futbolista prioriza continuar en una liga competitiva europea. La Premier también ha llamado a su puerta ya que se trata de un futbolista codiciado.

La salida de Casadó es unas de las carpetas que Deco tiene sobre la mesa y pretende solucionar cuanto antes. El canterano se ha quedado sin dorsal en el primer equipo, su 17 es para Anthony Gordon, mientras espera que antes de mañana martes llegue la oferta que cumpla con los requisitos que todas las partes desean.