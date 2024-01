El Besiktas pregunta al Barça por Oriol Romeu

El Besiktas se ha interesado en las últimas horas por la situación de Oriol Romeu, según informa 'Sports Digitale' de Turquía. Los pocos minutos de los que está gozando el centrocampista han llamado la atención al club turco, pero la operación es muy improbable que llegue a buen puerto porque el futbolista no desea moverse de la entidad blaugrana y porque su salida, a no ser que fuese un traspaso alto, no generaría nada de límite salarial por lo que no se podría fichar sustituto.

Oriol Romeu llegó del Girona este verano por unos 3,5 millones de euros y firmó por dos temporadas. El centrocampista inició el curso con mucho protagonismo, pero ahora ha perdido protagonismo con la recuperación de los lesionados. Prácticamente no entra en las rotaciones a pesar de que el cuerpo técnico está satisfecho con su profesionalidad. Oriol tenía un reto mayúsculo tras la salida de Sergio Busquets y ha tenido un rendimiento irregular.

La propuesta del Besiktas sería de un traspaso bajo, algo que no interesa en el Barça, ya que perdería un efectivo y sería sumamente difícil poder sustituirlo. El jugador, además, está convencido de que va a tener más minutos y, en el caso de que no tenga protagonismo, al finalizar la temporada gozará de ofertas importantes porque tiene mucho mercado. El Girona, que podría ir a la Champions, sí querría repescarle y clubs de la Premier también están esperando a ver cómo se define su futuro.