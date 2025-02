El Besiktas, dispuesto a viajar a Barcelona para conseguir la cesión de Ansu Fati

El mercado en España cerró el pasado lunes, pero sigue activo en algunos países como Turquía, que viven sus horas más intensas a la espera de su conclusión el próximo martes a las 12 de la noche. Y Ansu Fati ha vuelo a coger protagonismo. El Besiktas, necesitado de un atacante que pueda jugar por banda, ha redoblado sus esfuerzos para convencer al jugador blaugrana y estarían dispuestos a viajar a Barcelona para intentar arrancar un 'sí' del futbolista. Por ahora, Ansu sigue enrocado y el Barça da vía libre al club turco para actuar.

Ansu ya comunicó al Barça que no pensaba salir este mes de enero a pesar de que no juega nada. El club y su agente, Jorge Mendes, intentaron reconducir la postura del futbolista pero el delantero no quiere vivir otro préstamo fallido que pueda comprometer aún más su carrera. Ansu no quiso estudiar propuestas y se dio carpetazo al asunto aunque en Turquía ven alguna opción de poder convencerle.

Y es que el Barça y su técnico, Hansi Flick, no han podido ser más claros con Ansu. Y el último aviso fue en la convocatoria de Copa ante el Valencia, dónde el jugador volvió a quedarse fuera. Flick ha dejado claro que no le ve listo por lo que apuesta por otros futbolistas, incluso por piezas de la cantera. Es una medida más de presión para un Ansu que ha pedido al cuerpo técnico que le mejoren físicamente en los meses que quedan de temporada.

El Besiktas ya planteó una oferta de cesión antes del pasado 3 de febrero y el Barça estaba dispuesto a negociar siempre que Ansu diera el OK, pero no fue así. Cerró el mercado en España y los turcos fueron a por otras opciones, pero en las últimas horas han vuelto a la carga intentando un cambio de opinión del jugador. El Fenerbahce de Mourinho, por ahora, se ha mantenido al margen aunque si Ansu recapacitara podrían entrar en la puja.

La idea del Barça con Ansu es clara y pasa porque tenga minutos. Su cesión no es un tema económico, ya que deberían aportar una parte del salario, pero sí deportivo. Ansu aquí se quedará sin jugar y su activo se va a devaluar mucho más. Con contrato hasta el 2027, será muy complicado encontrarle un destino a partir de junio. Si accediera a ir a Turquía y mostrase su recuperación, a partir de junio podría tener más ofertas. Todo pinta a que la oferta de última hora del Besiktas quedará en nada, pero el Barça lo va a intentar.