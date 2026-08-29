El Besiktas aprieta por Casadó antes del cierre del mercado

Marc Casadó, apartado del primer equipo del Barça, está centrado exclusivamente en mantener el tono deportivo y solucionar su futuro, que no pasa por el Camp Nou. Como señalamos en SPORT, su próximo destino se cerrará sobre la bocina, pero opciones no le faltan para elegir. Más allá de poner rumbo a Arabia Saudí, algo que el futbolista ha descartado porque quiere seguir jugando en Europa.

Casadó, cerca de solucionar su futuro / FCB

Desde inicios de verano, uno de los clubs que más se ha interesado en sus servicios es el Besiktas, algo que también publicó SPORT, que en los últimos días ha intensificado su presión para intentar convencer al Barça y al jugador de que acepten el traspaso. El director deportivo del conjunto turco, el alemán Eduard Graf, que estuvo doce años trabajando como jefe de ojeadores del Borussia Dortmund, es un gran admirador de la escuela Barça. Su relación con el Barça es buena, aunque necesitará también el visto bueno de Casadó, cuya predisposición es mayor por otros destinos. En aquel entonces, su primer movimiento fue ponerse en contacto con Jorge Mendes, representante del jugador, antes de hacerlo con Deco.

El club blaugrana pedía, de primeras, una cantidad que rondara los 20 millones de euros, aunque el paso de los días y la cercanía del cierre del mercado obliga a replantearse el objetivo por ingresos, sobre todo teniendo en cuenta que los objetivos por traspasos están ya satisfechos, sobre todo tras la salida de Ferran Torres al PSG, que, por otro lado, no ha sido el único este verano. Más allá del Besiktas, también negocian con otros clubs, aunque los turcos son quienes se han movido de forma oficial con una oferta formal.

Son días muy intensos

Desde Alemania surgió el nombre del RB Leipzig, aunque no es el único club que está interesado en Marc Casadó. En Inglaterra también han preguntado por él varios clubs, aunque se desconoce si se ha realizado alguna oferta formal como sí ha realizado el conjunto turco. Quedan pocos días para el cierre del mercado y el centrocampista tiene muy claro que debe encontrar un nuevo destino para volver a disfrutar del fútbol, aunque sea lejos del club de su vida.

Marc Casadó celebra un título de la temporada pasada ondeando la 'senyera'. / FC Barcelona

En cualquier caso, todo apunta a que su próximo destino está en una de las grandes ligas europeas, pero aún no está decidido al cien por cien pese a que se está avanzando tanto desde la dirección deportiva del Barça como por parte de su agente, Jorge Mendes. Obviamente, todo bajo la supervisión de Marc Casadó, que saldrá, en todo caso, traspasado. De hecho, en ningún momento se ha planteado la posibilidad de una cesión porque el objetivo del Barça siempre ha sido hacer caja.