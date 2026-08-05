El Besiktas aleja a Vlahovic del Barça: "Estamos trabajando en ello"

El nombre de Dusan Vlahovic apareció durante buena parte del verano entre las alternativas que manejaba la dirección deportiva blaugrana para reforzar la delantera. Su condición de agente libre tras finalizar su contrato con la Juventus convertía al internacional serbio en una oportunidad de mercado, aunque siempre condicionada por el elevado salario que exigía el futbolista.

Sin embargo, el escenario empieza a definirse. El presidente del Besiktas, Serdal Adali, reconoció públicamente que las conversaciones siguen avanzando y que el club está apretando para cerrar el fichaje: "Estamos trabajando en ello". Tras el ultimátum que recibió hace apenas unos días y pedir un tiempo prudencial para responder, finalmente todo parece que va aclarándose.

Esperó al Barça

Durante semanas, Vlahovic mantuvo una estrategia arriesgada. El delantero rechazó precipitarse con otras ofertas, incluso con la del propio Besiktas, convencido de que todavía podía aparecer una oportunidad en un grande de Europa. Entre esos clubes estaba el Barça, que seguía buscando un delantero de primer nivel.

Vlahovic no fue suficiente para clasificar a Serbia / EFE

El internacional serbio estaba dispuesto incluso a rebajar parte de sus pretensiones económicas con tal de seguir compitiendo en la élite y vestir la camiseta blaugrana. Sin embargo, el Barça nunca dio el paso definitivo. La prioridad de la dirección deportiva continuó siendo Julián Álvarez y, mientras el mercado avanzaba, la opción Vlahovic fue perdiendo fuerza hasta quedar prácticamente descartada.

Turquía, una opción cada vez más atractiva

Más allá del proyecto deportivo, Turquía ofrece un escenario especialmente favorable para las grandes estrellas desde el punto de vista fiscal. La legislación vigente mantiene un sistema de tributación específico para los futbolistas profesionales, con una carga impositiva considerablemente inferior a la de las principales ligas europeas, lo que permite a los clubes ofrecer salarios netos muy competitivos sin disparar el coste total de la operación.

En el caso de Vlahovic, este factor resulta clave. El serbio siempre ha mantenido unas condiciones económicas elevadas y el Besiktas puede acercarse a esas cifras con mucha más facilidad que otros clubes europeos. De hecho, distintas informaciones apuntan a que la entidad turca está dispuesta a asumir prácticamente todas las exigencias económicas del delantero para convencerle de dar el sí definitivo.

El Barça mira hacia otros objetivos

Salvo giro inesperado, el nombre de Vlahovic dejará de estar sobre la mesa en las oficinas del Spotify Camp Nou. El Barça continúa centrado en encontrar un refuerzo para la delantera, pero la prioridad sigue siendo incorporar un perfil diferencial, con la vista puesta en Julián Álvarez.

Mientras tanto, Vlahovic parece haber encontrado el destino que llevaba semanas buscando. Si nada se tuerce, el serbio pondrá rumbo a Estambul y cerrará un culebrón que durante buena parte del verano también tuvo al Barça como uno de sus protagonistas.