Berta Gallardo, pareja de Fermín López, desata la locura en la Feria de Abril: "Estoy en shock"

El mes de abril es sinónimo de Feria de Abril en Sevilla, uno de los eventos más emblemáticos que marca el inicio de la primavera en la ciudad andaluza. Entre trajes de volantes, rebujito y pescaíto frito, los ciudadanos sevillanos disfrutan de una semana frenética, donde las casetas se convierten en alma de la fiesta.

Nadie se quiere perder la Feria de Abril, pero es difícil acceder a una caseta si no conoces a alguien, ya que la mayoría son privadas para garantizar el aforo y la comodidad de quienes la sostienen económicamente. Sin embargo, una de las celebridades que no ha querido perderse esta celebración ha sido Berta Gallardo, pareja de Fermín López.

La sevillana no dudó ni un instante en acudir a Sevilla en estos días tan señalados. Fue ella misma quien compartió en Instagram varias imágenes en la Feria de Abril, algo que no está pasando desapercibido para sus seguidores.

La novia del '16' del FC Barcelona señaló en Instagram que "otro año más, mi tierra, mi Sevilla y mi feria", aparte de decir que "no puedo ser más feliz aquí". Por otro lado, Fermín reaccionó diciendo: "Preciosa mi amor".

Las publicaciones de Gallardo están en boca de todos, pues sus seguidores se han quedado boquiabiertos: "Estoy en shock", "Es brutal", "Me encanta", "La belleza de Berta es de otro planeta" o "La española mas linda". Estos fueron algunos de los comentarios que recibió.

Así fue el primer traje de Berta Gallardo para la Feria de Abril

Una de las cosas más comentadas en la Feria de Abril son los trajes de sevillana elegidos por las mujeres. La novia de Fermín eligió, para su primer vestido, un traje típico de flamenca, muy elegante y clásico.

Berta Gallardo, en la Feria de Abril / SPORT

Llevaba un vestido negro entallado con volantes en las mangas y en la parte baja, rematados con un ribete blanco que creaba unos contrastes magníficos. En cambio, las mangas eran largas y muy protagonistas, con varios volantes amplios.

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Encima, lucía un mantón claro con bordados negros y flecos, colocado sobre los hombros, lo que aportaba ese toque tradicional andaluz. Siendo un 'look' muy típico de la Feria de Abril.