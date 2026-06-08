Bernardo Silva y el galimatías del centro del campo: "El Barça debe fichar titulares"

Optimismo moderado en el Barça con la figura de Bernardo Silva. El hecho de que haya pospuesto la decisión final de dónde jugará la próxima temporada a después del Mundial se ha leído en las entrañas del Spotify Camp Nou como un espaldarazo a sus opciones. El Atlético había mandado una propuesta formal y sólida al entorno del jugador luso, mientras que el Barça trasladó por medio de Deco (y con el OK de Flick) una oferta también al futbolista. No puede prometer el cuadro azulgrana un protagonismo importante a Bernardo, está claro, pero sí la opción de ganarse los minutos en un centro del campo superpoblado.

Bernardo Silva, internacional con Portugal / EFE

Tras terminar su largo periplo en el Manchester City, Bernardo busca un proyecto importante donde vivir una nueva etapa. Un lugar que le permita luchar por todo y en el que se sienta a gusto con su familia. En ese sentido, el Barça cuenta con un ligero factor a favor y es que el cuñado del jugador (marido de la hermana de su mujer) es catalán y suelen ir las dos familias a veranear a la Costa Brava. Un enclave que les encanta. Y los cuñados, de hecho, viven en Catalunya.

Las preguntas con Bernardo

Pequeños 'inputs' para que el club barcelonista sea positivo respecto al veredicto final, siempre y cuando puedan ir resolviéndose las trabas burocráticas, inscripción, etcétera. ¿Cuál será su encaje si aterriza en el Barça? ¿Es realmente necesario? ¿A quién puede restar minutos? Charlamos con el exfutbolista del Barça y actual comentarista de fútbol y analista Lluís Carreras para conocer su punto de vista.

El Barça debe fichar titulares; para otro rol ya tienes a los chicos de La Masia Lluís Carreras — Exjugador del Barça y analista de fútbol

"Para empezar, para mí el Barça debe fichar titulares, no jugadores para fondo de armario. Para eso ya tenemos a los chicos de La Masia", afirma Carreras.

Respecto a los pros del aterrizaje de Bernardo, destaca cuatro puntos: entiende el juego del Barça, el asociativo. Tiene una gran calidad individual, algo indiscutible. Ha entrenado muchos años y ha 'mamado' al maestro Pep Guardiola. Y, no menos menor, llegaría a coste cero.

Bernardo Silva aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro / Ivan San Antonio

Sobe los contras: no lo cambio por ninguno de los centrocampistas que tenemos, sacaría minutos a algunos futbolistas que los necesitan más, por cómo quiere jugar Flick no es mejor que Dani Olmo o Fermín y la posibilidad de que sea un Gündogan 2, que venga un jugador ya en el ocaso y con poca hambre.

El ejemplo de Rashford

"Pienso que todo se puede desarrollar bien. El Barça debe fichar titulares, no jugadores para dar descanso a Pedri o a 'x' jugador. Cuando vienes con este rol, por ejemplo con el que vino Rashford, no acabas de ser tú. A mi un jugador que viene aquí y acepta ser suplente de Pedri, de Raphinha, de Lamine por supuesto, ya es un jugador que me dice que no viene con hambre", valor Carreras.

Rashford, en un partido con Inglaterra / England

Para rematar, comenta que "creo que si viene Bernardo Silva no sé qué rol le daría Flick, me extrañaría que le diese el de titular y se cargara a Fermín u Olmo. Es un cromo repetido. Si viene Bernardo Silva aceptando las condiciones de no ser indiscutible y de jugar solo 20 partidos, no me sirve por muy coste cero que salga".