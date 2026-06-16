Bernardo Silva estuvo en Barcelona para analizar su contrato con el Barça

Bernardo Silva y el FC Barcelona estuvieron mucho más cerca de lo que se puede uno imaginar hace unas semanas. Hubo contactos fluidos y conversaciones constantes entre Jorge Mendes y la dirección deportiva liderada por Deco, hasta el punto de llegar a perfilar un acuerdo contractual de dos temporadas más una opcional.

Según se ha apuntado en el programa 'La Posesión' de SPORT, el acercamiento fue mucho más allá de unas simples negociaciones. Hace apenas un mes, el internacional portugués estuvo en Barcelona reunido en un despacho de abogados junto a especialistas en derecho fiscal para analizar en detalle cómo sería su futuro contrato como jugador azulgrana.

En aquel momento, la operación estaba muy avanzada y Bernardo tenía prácticamente cerrado el acuerdo con un salario cercano a los seis millones de euros por campaña, una cifra muy inferior a la que percibía en el Manchester City. El jugador estaba dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para cumplir su deseo de vestir de blaugrana. En su entorno se daba prácticamente por hecho que el fichaje acabaría cerrándose.

Gol de Bernardo Silva contra el Real Madrid / EFE

Un escenario muy encaminado

El optimismo era máximo durante aquellas semanas. Incluso en la fiesta que se desarrolló en Manchester y que sirvió para despedir a Pep Guardiola, varias personas cercanas al entorno del futbolista comentaban que el próximo destino de Bernardo Silva sería el FC Barcelona. El portugués veía con muy buenos ojos iniciar una nueva etapa en LaLiga y valoraba especialmente el proyecto azulgrana.

Sin embargo, la operación nunca terminó de convertirse en una prioridad absoluta para el club. Mientras que en fichajes considerados estratégicos, como el de Anthony Gordon, el Barça actuó con rapidez y contundencia, con Bernardo se mantuvo un interés real, pero sin la convicción total de que fuera una incorporación imprescindible.

Deco trasladó con claridad que no podía garantizarle la titularidad y que tendría que competir por un puesto desde el primer día. Una visión compartida por Hansi Flick, que valoraba enormemente su nivel, pero no lo consideraba una pieza estructural dentro de su proyecto deportivo.

Bernardo Silva, con Portugal / EFE

El factor Mourinho

A sus 31 años, Bernardo Silva buscaba sentirse importante y plenamente respaldado por el club que apostara por él. Durante un amistoso con Portugal dejó una frase a SPORT que muchos interpretaron como un mensaje directo sobre su futuro: “Iré al equipo que más me quiera”.

Ese sentimiento acabó siendo determinante. Aunque el Atlético de Madrid también intentó posicionarse en la carrera por su fichaje, nunca llegó a situarse tan cerca como el FC Barcelona. El gran giro se produjo con la aparición de José Mourinho en el Real Madrid. La llegada del técnico portugués cambió por completo el escenario. Bernardo encontró una propuesta económica superior, un rol de liderazgo mucho más definido y la sensación de ser una prioridad absoluta dentro del nuevo proyecto blanco.

La combinación de todos esos factores acabó inclinando la balanza. Cuando parecía que el portugués estaba destinado a vestir de azulgrana, Mourinho apareció para alterar el desenlace de una operación que, durante semanas, estuvo mucho más cerca del Barça de lo que trascendió públicamente.