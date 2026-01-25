Bernardo Silva se deja querer por el Barça

Bernardo Silva va a ser uno de los grandes chollos del próximo verano estival. El talentoso centrocampista portugués termina contrato tras un exitoso paso por el Manchester City y tiene claro que desea seguir su carrera al máximo nivel profesional a pesar de que tiene ofertas importantes de Arabia Saudí. Bernardo Silva ya ha hecho saber su predisposición al Barça a través de su agente, Jorge Mendes, a la espera de que la dirección deportiva tome una decisión.

El internacional portugués ha sido objeto de deseo del Barça en los últimos años y hubo momentos en que estuvo realmente cerca de fichar. Bernardo Silva llegó a forzar en dos ocasiones para salir del City, pero en el 2022 el club blaugrana priorizó la contratación de Raphinha y más adelante su llegada ha sido imposible por los problemas de límite salarial del club.

Ahora se abre un nuevo escenario, pero no está nada claro que el Barça vaya a ir a por él. Nadie duda de su inmensa calidad y de que le quedan aún años por delante, pero fuentes del club blaugrana aseguran que hoy por hoy no existe la intención de firmar jugadores para el nuevo proyecto en el centro del campo. La idea es apostar por el talento de casa y mantener a los jugadores que están en plantilla.

Y es que el Barça, si de algo va sobrado, es de futbolistas polivalentes en el centro del campo. El club cuenta con una plantilla con posiciones dobladas y con jugadores recientemente renovados, por lo que las inversiones irán para la delantera y la posición de central. Solo alguna salida inesperada podría abrirle la puerta a un jugador con perfil Barça absoluto.

Bernardo Silva va acumulando ofertas en estas últimas semanas. La Juventus es el club que está pujando más fuerte y el Benfica sueña con su repatriación a Europa. Hay más equipos interesados, pero lo que tiene claro el portugués es que va a salir de la Premier League porque ahí ha acabado un ciclo deportivo y vital.

El centrocampista está muy ligado a la ciudad de Barcelona, dónde residen personas muy cercanas a él, y no es extraño verle cuando tiene unos días libres. Es el club que más le atrae, aunque podría quedarse, una vez más, sin la opción. El Barça sabe que él quiere y habrá que ver cómo acaba de cuadrarse toda la planificación.