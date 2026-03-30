Bernardo Silva comunica su adiós al City... a la espera del sí del Barça

Era un secreto a voces, pero también es cierto que faltaban algunos pasos previos por confirmar. Según A Bola, Bernardo Silva ya se ha reunido con los dirigentes del Manchester City para confirmarles que a final de temporada, y tras cumplir su contrato, su deseo es el de poner punto y final a su actual etapa para emprender un nuevo rumbo profesional.

El mercado futbolístico ya daba por descontado esta noticia desde hace semanas, a falta del comunicado del astro portugués a la cúpula del City y, muy probablemente, el mensaje final de despedida a la que ha sido su afición durante las últimas nueve temporadas. La gran duda que ahora queda por resolver es saber dónde jugará Bernardo Silva la próxima temporada.

La información recogida por el medio luso detalla las ofertas que el crack maneja sobre la mesa y, sobre todo, la gran prioridad del futbolista a partir del 30 de junio. En este sentido, tal y como apuntó SPORT hace unos días, el deseo de Bernardo es continuar su carrera en LaLiga y cumplir uno de los sueños que lleva proclamando en público desde hace años: jugar en el FC Barcelona.

A Bola insiste en que el astro luso hará todo lo posible y lo imposible para vestirse de azulgrana. Con Jorge Mendes como agente, el jugador se ha marcado unos plazos a la espera que Deco pueda cuadrar el capítulo de altas y bajas para la temporada 2026-27 y ver si es posible el encaje táctico y económico del futbolista dentro de la plantilla de Hansi Flick. No es fácil teniendo en cuenta el overbooking de jugadores en las demarcaciones ofensivas, pero Bernardo Silva quiere apurar para ver si es factible.

Avalancha de ofertas

El deseo de Bernardo Silva está claro, recalar en el Camp Nou a partir del 30 de junio. Sin embargo, la realidad puede ser tozuda e invita a contemplar escenarios diferentes para paliar posibles decepciones. Por suerte para el crack portugués, la lista de pretendientes es larga y está repleta de equipos con ambiciosos proyectos deportivos y clubes con enorme solvencia económica que pueden cubrir de millones el que probablemente será el último gran contrato de un jugador que este agosto cumplirá los 32 años.

En Portugal también apuntan a que la Juventus se ha movido y está dispuesta a ofrecer un jugoso contrato de tres temporadas con unos emolumentos que oscilarían entre los 7 y 8 millones de euros. Un club de prestigio con una propuesta a medio/largo plazo que se intuye de lo más seductora si Bernardo se ve con fuerzas para seguir en la elite a sus 32 años.

Otra cuestión muy distinta es aparcar el exigente fútbol de las grandes ligas europeas y optar por una aventura más exótica y plagada de millones. Como a la mayoría de cracks, Arabia Saudita ha tentado a Bernardo Silva. Su competición está abierta, con una fortuna económica esperándole.

La MLS ha entrado en la puja vía Miami. Y, por si fuera poco, Galatasaray sigue con su política de firmar a grandes cracks que no son partidarios de jugar en Arabia o Estados Unidos. Un abanico amplio de opciones que, por ahora, se quedará en un compás de espera. A día de hoy, lo primero es comprobar cómo evolucionan las gestiones de Jorge Mendes con Deco. Si todo va bien, el gran deseo de Bernardo se cumplirá y pisará el Camp Nou vestido de azulgrana.