Bernardo Silva cambia de planes

La situación de Bernardo Silva ha dado un pequeño giro en las últimas horas. Según informa el especialista en mercado Fabrizio Romano, el internacional portugués ha decidido posponer cualquier decisión sobre su próximo club hasta después del Mundial.

El plan inicial del jugador era definir su situación antes del torneo, pero ahora habría cambiado de postura: Silva quiere centrarse exclusivamente en la selección de Portugal y aparcar cualquier negociación hasta el final de la competición. El movimiento que no significa que no termine fichando por el Barça, pero el portugués sabe que el club azulgrana necesita concretar antes algunas salidas.

“Bernardo decidirá después de la Copa del Mundo”. Estas habrían sido las palabras de Jorge Mendes, agente de Bernardo Silva, a Fabrizio Romano para resumir la última hora de la situación del portugués.

El agente ha confirmado así un cambio de escenario respecto a los últimos días, en los que se daba por hecho que Bernardo ya había decidido su futro. Concretamente el Barça.

Un acuerdo aún condicionado

De la información de Romano se desprende que Bernardo aún no ha dado un 'sí' defintivo a ningún club. En el caso del FC Barcelona, la llegada de Silva dependería de movimientos previos en la plantilla. El club azulgrana necesita liberar masa salarial y cerrar salidas antes de recibir el visto bueno definitivo del entrenador Hansi Flick.

Además, el técnico alemán ya cuenta con seis mediocampistas para tres posiciones: De Jong, Bernal, Gavi, Pedri, Fermín y Olmo. En ese contexto, dos nombres aparecen como claves para desbloquear la operación: Marc Casadó y Roony, cuya salida facilitaría la inscripción del portugués. El primero está en conversaciones con el Mónaco, que ha mostrado un gran interés por hacerse con el mediocampista. El club monegasco aprieta para llevarse al canterano.

En el caso de Roony, el sueco tiene claro que lo mejor es buscar una cesión a algún equipo donde pueda tener minutos, aunque tampoco se descarta un traspaso. En la Premier varios clubes se han interesado por el futbolista.

Un futuro en pausa

De este modo, el caso Bernardo Silva entra en una fase de espera. El jugador no tomará ninguna decisión inmediata y todos los escenarios —Barça y Atlético son sus pretendientes— quedan abiertos hasta después del Mundial, siempre según las informaciones de Fabrizio Romano.