Bernardo Silva: "El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión todavía"

Bernardo Silva quiso poner freno a las especulaciones sobre su futuro y aseguró a SPORT que todavía no ha tomado una decisión sobre el equipo en el que jugará la próxima temporada. El internacional portugués, que atendió a este diario en la zona mixta del Estádio Nacional do Jamor, reconoció que el Barça está entre las alternativas que maneja, aunque insistió en que aún no hay nada decidido.

"¿El Barça? Es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión todavía", explicó el centrocampista.

Pese al interés azulgrana y a los rumores que le sitúan cerca de varios grandes clubes europeos, Bernardo evitó profundizar en ninguna negociación concreta. "La verdad es que tengo muchas opciones, y no voy a hablar de un club en concreto si no he tomado una decisión y si no estoy fichado en ese club", señaló.

Bernardo Silva, con la Champions League / Man City

El portugués sí dejó clara cuál será una de las claves para elegir su próximo destino. "Voy a intentar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante para mí", afirmó.

Las declaraciones de Bernardo llegan pocos días después de que Roberto Martínez alabara públicamente su perfil para el conjunto azulgrana. El seleccionador portugués aseguró a SPORT que no tiene "ninguna duda" de que el centrocampista encajaría en el Barça por su inteligencia táctica, su capacidad de adaptación y su calidad técnica.

Mientras tanto, el club azulgrana sigue atento a la situación de un futbolista que lleva años en la agenda de la entidad. Su condición de agente libre le convierte en una oportunidad de mercado muy atractiva, aunque la competencia de otros grandes equipos europeos promete convertir la operación en una de las más disputadas del verano.

Noticias relacionadas

Por ahora, Bernardo está centrado en el Mundial con Portugal y aplaza cualquier anuncio sobre su futuro. Eso sí, dejó una última promesa: "El día que tome mi decisión, la vas a saber".