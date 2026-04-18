Bernal sigue sin dar el paso definitivo

El FC Barcelona ha regresado a los entrenamientos después de tres días de descanso. El técnico, Hansi Flick, decidió que sus jugadores pudieran cambiar el chip tras el duro varapalo que significó caer frente al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League y darles un respiro.

En la vuelta al trabajo destacó la ausencia todavía de Marc Bernal, que no entrena con el grupo. El jugador viajó a Madrid sin el alta médica y finalmente no pudo entrar en la lista de convocados por la lesión en el tobillo sufrida en el partido de Liga frente al cuadro colchonero.

La lesión se estimó en diez días y ya han pasado dos semanas, pero no hay prisa. Una vez consumada la eliminación europea, las urgencias son menores y el Barça tiene efectivos en su posición con el regreso de Frenkie de Jong.

En realidad, Christensen, Raphinha y Bernal son los únicos jugadores que permanecen en el dique seco, aunque en el caso de Bernal simplemente se está actuando con prudencia ya que su recuperación es positiva.

El próximo partido del Barça es el miércoles frente al Celta (21.30 h.) en uno de los siete partidos que restan para concluir el campeonato. El equipo barcelonista buscará una victoria para consolidar los 9 puntos de ventaja respecto al Real Madrid, que juega el martes a las 21.30 h. ante el Alavés en el Santiago Bernabéu.

Hansi Flick no quiere que sus jugadores se despisten pese a la ventaja y desde este sábado les ha puesto las pilas con las miradas puestas en el encuentro frente al cuadro vigués, que no pasa por su mejor momento después de caer en la Europa League ante el Friburgo, pero continúa enfrascado en conseguir volver a Europa la próxima temporada.