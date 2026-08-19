Bernal pone a Rodri como ejemplo a seguir

Marc Bernal tendrá a partir de ahora a uno de sus referentes a su lado en el FC Barcelona. El de Berga podrá contar con un auténtico maestro como es Rodri Hernández, del que guarda un un gran recuerdo de los días en las que estuvo a su lado en la concentración previa al Mundial del 2026 en la que Bernal fue uno de los nueve jugadores de apoyo convocados.

El centrocampista catalán debutó con la absoluta en un amistoso ante Irak y ya no se desplazó a Estados Unidos. Fueron unos días de aprendizaje con los campeones del mundo, que le sirvieron de mucho.

Bernal recuerda aquellas jornadas en un vídeo promocional de los cromos de Panini en los que recuerda como "tuve la suerte de estar una semana con Rodri y es un ejemplo tanto dentro como fuera del campo".

Ambos competirán por el puesto de pivote, si bien Bernal acepta de muy buen grado compartir vestuario con un "líder dentro y fuera del campo, aquellos días, a los que íbamos más perdidos nos orientaba".

Bernal recalcó que "es un futbolista con un Balón de Oro, pivote titular de la selección, siendo importante, es un pedazo de jugador".

El canterano barcelonista y Rodri coincidirán a partir de este martes en la caseta barcelonista y pronto también pueden volver a hacerlo en la selección. De la Fuente tiene muy en cuenta a Bernal para un futuro próximo, aunque la plaza anda muy cara con la presencia de Rodri y de Martín Zubimendi.

Retos con la 'Rojita'

De momento, todo parece indiciar que Bernal estará en la dinámica de la selección sub-21 con las vistas puestas en la absoluta en un plazo no excesivamente largo. Su progresión así lo indicia. Bernal está demostrando en el FC Barcelona que su proceso de maduración crece a marchas forzadas y está destinado a grandes retos.

La selección, sin duda, es uno de sus objetivos. De todos modos, en la 'Rojita' tiene retos importantes como el Europeo sub-21 que se disputa en Serbia y Albania este verano y que, de paso, da la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Marc Bernal, a sus 19 años, está en plena ascensión en su carrera profesional y junto a Rodri puede formar una de las mejores medulares de Europa en los próximos años.