Bernal pide a Julián Álvarez para el Barça

Marc Bernal está volviendo poco a poco a coger ritmo de competición tras su grave lesión de la temporada pasada. El centrocampista volvió en la goleada ante el Valencia más de un año después e incluso tuvo minutos ante el PSG, pero sigue recuperando sensaciones para volver a estar al máximo.

En una entrevista en el Diari ARA, el futbolista hizo el típico test rápido donde le preguntaron por su comida favorita, un lugar para ir de vacaciones, su cantante favorito, un estadio en el que le gustaría jugar de visitante (respondió el Bernabéu, por cierto)... pero cuando le preguntaron por qué futbolista ficharía para el Barça, lo tuvo muy claro: Julián Álvarez.

El argentino es uno de los grandes jugadores que suena para reforzar la delantera culé en un futuro. Durante sus dos primeras temporadas en España ha impresionado a todos y es la gran estrella del Atlético de Madrid. Además, Bernal también lo eligió en la pregunta de contra qué jugador le gustaría jugar en contra.

Por suerte, la lesión de rodilla del centrocampista ya está olvidada y Bernal piensa en futuro: "Sí, forma parte ya del pasado. Cuando juego, no pienso en ello. A lo sumo, he podido tener alguna sensación mala. Nada más. Era algo que me preocupaba, si tendría molestias o no. Pero de momento, cero".

Marc Bernal dejó así el campo tras su lesión / Javi Ferrándiz

El jugador se pasó más de un año fuera de los terrenos de juego. El equipo médico del Barça no quiso correr y lo esperó el tiempo necesario para que se recuperase del todo, aunque hubo momentos muy duros: "Diría que la primera noche fue la peor. Fue muy larga. Y después de la operación, también. No puedes andar, no puedes hacer nada. ¡No podía ni cambiarme solo! Es un mes y medio que se hizo muy duro. Gavi ya me había advertido de que esto sucedería: que al principio era muy duro, pero que después, en el campo, corriendo, haciendo ejercicios con pelota... ya me sentiría una persona capaz", explicó Bernal.

En esos momentos duros, el centrocampista pensó en lo peor, pero la renovación con el Barça le ayudó a estar bien psicológicamente: "Al principio quizá tengas algún momento más bajo, pero el club me ayudó mucho. Gestos como la renovación ayudaron a ello. Así que no llegué a tener esa sensación, sinceramente".

Flick fue de los que más animó al futbolista e incluso le regaló un libro: "Era sobre la mentalidad. Esto fue después de la operación, que vinieron algunos compañeros a verme. Flick, también. Él siempre ha estado muy cercano. Me ha ido preguntando cómo me iba la recuperación y se ha interesado mucho por mí. No me lo esperaba. Es estricto. Tiene una mentalidad diferente a la nuestra y ha cambiado muchas cosas. Pero creo que, en el tema de la puntualidad, es bueno. Por respeto a todos los que estamos en el vestuario".

Bernal firmó su nuevo contrato con el Barça / FC BARCELONA

Aunque el día más especial fue el día del debut ante el Valencia en Mestalla: "Durante la semana, en los entrenamientos, ya vas viendo si tienes o no posibilidades de jugar. Pero ser titular… fue muy asombroso. Tanto para mí como para mi familia. Habían venido a verme, pero no porque supieran que jugaba, sino porque era la primera convocatoria para un partido de Liga. Fue una gran oportunidad y estoy muy agradecido. Lo intenté llevar de la mejor forma posible. Lo cierto es que salir el primer día y en un campo como Mestalla… estaba un poco nervioso. Primero me apoyaban mis compañeros. Algunos, como Christensen, me iban dando consejos. Y a medida que fue adelantando el partido, ya me sentí mejor".