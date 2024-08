Bernal y Pau Víctor seducen a Hansi Flick

Seducir es persuadir a alguien con argucias o halagos. Las 'argucias' de Marc Bernal y Pau Víctor han consistido en rendir a un alto nivel en los entrenamientos y en los partidos de la pretemporada. El centrocampista formado en La Masia y el pichichi del Barça Atlètic han 'halagado' a Flick con hechos. Bernal ha convencido al staff del primer equipo por su impacto en el doble pivote con Casadó mientras que Pau Víctor a deslumbrado al entrenador del Barça y a su cuerpo técnico por su trabajo táctico, calidad y capacidad goleadora. Y ojo, que los dos tienen serias opciones de comenzar la temporada oficial con minutos. Flick apostará por ellos.

Cuando Hansi Flick firmó por el Barça ya conocía las carencias de la plantilla y las posiciones a reforzar. Había consenso entre técnicos, dirigentes y aficionados que la demarcación de pivote era una prioridad a la hora de mejorar la plantilla.

Flick inició la pretemporada con la idea de buscar en el mercado un '6' pero el rendimiento de Marc Bernal en la gira americana le ha hecho cambiar de opinión. El técnico teutón ya conocía las posibilidades del centrocampista de Berga y un informe de Rafa Márquez destacando sus virtudes ayudó a que Flick se fijara en el joven medio formado en la cantera del Barça.

Las cualidades de Marc Bernal que han convencido a Flick

Las sesiones de entrenamiento y los partidos de la pretemporada no solo han confirmado las impresiones de Márquez. El nuevo entrenador del Barça ha quedado muy impactado por las cualidades de Marc Bernal. Flick ha quedado prendado por la técnica, la capacidad atlética, la visión de juego y la velocidad de ejecución en todas las acciones de la joya de La Masia.

Marc Bernal celebra un gol en la tanda de penaltis contra el Milan / Valentí Enrich

La técnica la presuponía el ex seleccionador alemán porque Flick es consciente del nivel de los canteranos del Barça. La potencia física salta a la vista pero el 'mister' blaugrana ha comprobado como Bernal está más cerca del prototipo clásico de jugador alemán que del típico centrocampista catalán.

En lo que se refiere a la visión de juego y la velocidad de ejecución el staff de Flick, especialmente Thiago, ha quedado gratamente impresionado por como Bernal lo ha mostrado ante rivales del nivel del City, Madrid o Milan.

Marc Bernal golpea la balón con la zurda / Valentí Enrich

La marcha de Romeu y Sergi Roberto y la dificultad económica para afrontar un traspaso millonario por un centrocampista diferencial han llevado a Flick a una apuesta desacomplejada por Bernal y tener también muy en cuenta a Casadó, un jugador de perfil bajo pero de rendimiento fiable y más cuando forma duo con el otro Marc.

Pau Víctor, clase y gol para el Barça de Flick

Pau Víctor es la otra gran aparición de relumbrón de la pretemporada. Su gran nivel el curso pasado con el filial provocó que la dirección deportiva liderada por Deco decidiese ficharlo definitivamente.

Los 2,5 millones pagados al Girona no le garantizaban una plaza en la plantilla del primer equipo pero sí una oportunidad en la pretemporada. Y Pau la ha superado con nota. Flick no esperaba que el de Sant Cugat se exhibiera como lo ha hecho a lo largo de la gira. No son solo sus dos goles y la asistencia a Lewandowski, de Pau ha cautivado su inteligencia táctica, calidad con el balón y como se ha entendido con el delantero centro polaco.

Pau Victor, en una jugada del Barça-Milan / Valentí Enrich

La capacidad de Pau Víctor para adaptarse a la banda derecha y seguir ofreciendo desequilibrio ha convencido a Flick que lo tiene ahora mismo conceptuado en su idea por delante de Vitor Roque y Ansu.

Cuando se le fichó la idea más probable era buscar una cesión o un traspaso con opción de recompra pero estas dos soluciones están aparcadas ya que Flick quiere seguir contando con el delantero formado en la cantera del Girona.

La versatilidad del atacante vallesano que puede jugar de '9', mediapunta y en los dos extremos es muy apreciada por un staff que también ha sido seducido por la madurez y el carácter de Pau Víctor. El de Sant Cugat sueña con triunfar en el Barça, club en el que juega desde pequeño su hermano Guillem, un magnífico lateral del Juvenil A de Belletti.

Los dos mejores jugadores del Barça Atlètic de Márquez

Pau Víctor y Marc Bernal están prolongando en la pretemporada su excelente temporada con el Barça Atlètic de Rafa Márquez. Con el permiso de Casadó y Unai Hernández, Bernal y Pau Víctor fueron los dos jugadores más diferenciales de un filial que rozó el ascenso. Pau Víctor marcó 20 goles y sumó siete asistencias mientras que Bernal fue la gran revelación al saltar directamente del Cadete A y lograr convertirse en la pieza clave del centro del campo blaugrana.