Bernal y el mensaje que se hizo gol: "Me dijo que hoy metería"

Marc Bernal vive el momento más dulce desde que irrumpió en el primer equipo del Barça. Le costó abrir la lata, pero ahora los goles empiezan a llegar con naturalidad. Dos en tres jornadas. El primero, hace dos semanas ante el Mallorca en el Camp Nou. El segundo, este sábado contra el Levante, también en el templo, para encarrilar un triunfo (3-0) que devolvió a los azulgrana el liderato perdido el lunes en Montilivi.

El centrocampista, titular de nuevo, golpeó pronto como un '9' y marcó el camino de un partido que el Barça necesitaba dominar desde el inicio. “Al minuto uno han tenido una, pero ha venido mi gol rápidamente y eso siempre viene bien para coger tranquilidad y para la confianza”, explicó al término del encuentro en Movistar+, consciente de la importancia de adelantarse ante un rival replegado. El plan, de hecho, estaba claro. El Levante esperaba en bloque bajo y el Barça debía encontrar ventajas desde la paciencia y las llegadas de segunda línea. Y ahí apareció Bernal. “Eso lo hemos estado hablando esta semana. Sabíamos que ellos estarían más en bloque bajo y así ha sido: entrar de segunda línea, mover de un lado a otro, que se cansen… y a partir de ahí que surgieran las cosas en el área”, detalló.

Más allá del gol, el equipo dio un paso adelante en un aspecto que había penalizado en otras jornadas: las transiciones defensivas. “Se ha demostrado: hemos sabido controlar las vigilancias y nos ha ido muy bien”, valoró el canterano, satisfecho con la solidez colectiva que permitió al Barça gobernar el partido sin sobresaltos. Su celebración tuvo un destinatario muy especial. “Me he acordado mucho de mi padre y, sobre todo, de mi fisio, que me ha dicho que hoy metería y me ha ayudado mucho en este proceso”, confesó, recordando el trabajo silencioso que hay detrás de su crecimiento.

Asume el reto

A sus 18 años, Bernal se expresa con una madurez poco común. Humilde, respetuoso y plenamente consciente de la exigencia que supone jugar en el Barça, asume la competencia interna como un motor y no como una amenaza. Lo demuestra también su reacción a la vuelta de Pedri. “Esto es el Barça, estamos en el mejor club. La competencia es muy alta, cada uno tiene que mostrar su mejor nivel y así va a ser”, aseguró.

El primero siempre deja huella, pero el segundo confirma tendencias. “El primero siempre es especial, pero jugar aquí en el Camp Nou y ayudar como sea… los dos son especiales”, admitió. Dos goles en tres jornadas, liderazgo silencioso y una mentalidad que encaja con aquella máxima de José Mari Bakero que tanto repite: la gente normal es la gente importante. Bernal, de momento, ya es importante en un Barça que vuelve a mirar a todos desde arriba