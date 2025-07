Bernal: "Doy la enhorabuena a Nico por su renovación"

Marc Bernal atendió a los medios en su campus de Berga y ofreció la primera reacción del vestuario del FC Barcelona por la decisión de Nico Williams por renovar por el Athletic. Un portazo al Barça que Bernal relativizó.

Después de pelotear con los niños, Bernal atendió a los medios y, evidentemente fue preguntado por el nombre del día: Nico Williams.

Bernal expresó que "Nico es un gran jugador, pero es algo que no me incumbe, yo me centro en mis compañeros. A Nico le doy la enhorabuena por su renovación"

El FC Barcelona continuará sin Nico Williams y con un Marc Bernal que tiene un gran futuro por delante. Ha pasado un año fatídico por la grave lesión de rodilla sufrida en Vallecas que lo dejó sin jugar.

Marc Bernal jugando con los niños del campus / Javi Ferrándiz

Bernal explicó que “la recuperación ha sido un proceso muy difícil, hay momentos complicados, pero intento ponerme a tope, procesando todo poco a poco".

En cuanto a su posible vuelta, el centrocampista no se marcó plazos: "Cuando me sienta bien daré el paso, será en el momento en que goce de confianza”

Durante todo este tiempo ha tenido el apoyo de "mucha gente, que está conmigo en el día a día y hace que todo sea más fácil".

Bernal confesó que "al principio pensé que no aprendería nada de todo esto, aunque luego he visto que ha servido para conocerme a mi mismo tanto física como mentalmente". Si ilusión es "conseguir muchos títulos y devolver en el campo la confianza que han depositado en mí".

En cuanto a la competencia que tendrá con Casadó y De Jong dijo estar, "muy contento por lo que crearon, con esa competencia allá al medio. Estamos en el primer equipo del Barça y hay que luchar por los títulos”.

De Flick dijo que le transmitió "tranquilidad" algo básico para "un joven con mucha carrera por delante".