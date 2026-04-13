Bernal, descartado para jugar ante el Atlético de Madrid

Lo avanzamos ayer en SPORT y hoy se confirma. Marc Bernal aún no está en condiciones para volver a competir y hoy no ha entrenado junto al grupo en el Riyad Air Metropolitano en la sesión previa al partido frente al Atlético de Madrid. El centrocampista ha viajado con el equipo, pero lo ha hecho sin el alta médica, por lo que finalmente será el jugador desconvocado para el encuentro de este martes.

Su presencia ya era muy complicada y las sensaciones no han cambiado en las últimas horas. El técnico azulgrana, Hansi Flick, ha optado por no correr riesgos innecesarios con el jugador y no ha querido forzar su participación mediante una infiltración en el tobillo, priorizando así la recuperación total del futbolista antes de su regreso a la competición.

Bernal, que venía mostrando una gran versión en los últimos partidos, será una baja sensible para el equipo en un duelo clave, en el que el Barça deberá remontar el 0-2 de la idea si quiere certificar su pase a semifinales. La idea del cuerpo técnico es que el jugador pueda reincorporarse a los entrenamientos a lo largo de esta misma semana, una vez el equipo regrese a Barcelona tras el choque en Madrid.

Una misteriosa reunión

En los últimos días, además, el nombre de Bernal ha estado rodeado de cierto ruido externo. La semana pasada, su agente coincidió con dirigentes del Atlético en Barcelona aprovechando la visita del conjunto rojiblanco a la ciudad. Sin embargo, tanto fuentes del club madrileño como del entorno del futbolista han dejado claro que ese encuentro no tenía relación con el futuro del jugador.

En el lado positivo, quien sí estará disponible es Frenkie de Jong. El propio Flick confirmó en rueda de prensa que el neerlandés está en condiciones de ser titular y disputar una parte importante del partido. Todo apunta a que formará en el centro del campo junto a Pedri, con el objetivo de dar más equilibrio en un partido que claramente requerirá de la calidad de ambos jugadores para creer en la remontada.