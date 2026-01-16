Bernal y Casadó: una revalida superada con altibajos

Con Frenkie De Jong sancionado y Pedri reservado, la 'manija' del centro del campo en Santander fue para los dos 'Marcs' de La Masia. Bernal se ubicó como mediocentro puro y en la segunda altura del centro del campo se situó Marc Casadó. Por delante de ambos un poquito escorado a la derecha ejercía de mediapunta Dani Olmo.

En la primera mitad Marc Bernal se sintió a gusto y dejó detalles de mucha clase. El de Berga dio claridad al juego y estuvo atento para cortar las transiciones.

Marc Casadó, por su parte, se dejó la piel como siempre pero se le vio incómodo de interior izquierdo. Casadó es un pivote puro que fuera de esta posición no logra ofrecer su mejor versión. El centro del campo blaugrana en esta primera mitad no pasó del aprobado justo ya que la fluidez en el juego no fue la esperada.

Bernal jugó un buen partido en Santander / Dani Barbeito

A lo largo de la segunda mitad, la entrada de Fermín y Pedri le dio más criterio y profundidad al equipo. Cuando entró el andaluz en el minuto 58 parecía que el sacrificado sería Casadó pero Bernal, con ligeras molestias, pidió el cambio y fue Casadó el que pasó a ejercer de '6'.

Bernal todavía tiene mucho margen de mejora pero va cada vez a más. Los rumores sobre una posible cesión no le afectan ya que el jugador de solo 18 años siente la confianza de Flick y su staff.

En la primera mitad Bernal había dejado una acción de futbolista diferencial en la que avanzó con una potencia y clase increíbles pero el árbitro cortó la jugada por un fuera de juego anterior.

Los minutos de Casadó como pivote fueron mucho mejores que cuando se ubicó como interior. 'Casa' se sintió mucho más a gusto por delante de la defensa tapando agujeros y jugando fácil para que los interiores Pedri y Fermín alimentaran a la delantera.

Casadó no es un jugador creativo, es un futbolista que da equilibrio y que en ocasiones tiene buen pie para inventarse asistencias pero lo suyo es barrer las contras de los rivales y permitir a los otros centrocampistas centrarse en su labor más ofensiva.

Casadó jugó 85 minutos en Santander / Dani Barbeito

Marc Bernal es un jugador más exhuberante y con un techo más alto mientras que Marc Casadó es un futbolista más hecho y que siempre rinde a un nivel muy regular si su rol es el que se adecua a sus características.

Ambos necesitan más minutos y rodaje para seguir creciendo y demostrando que son dos futbolistas de equipo muy necesarios. Partidos como el de Santander tienen que servir para que los dos Marcs ganes confianza en sus posibilidades y que sumen ritmo para cuando Flick los necesite en partidos comprometidos.

Eric suplió a Casadó en el minuto 85 en otra demostración que el de Martorell puede rendir a un alto nivel en el centro del campo. Con Olmo, los dos Marcs, Fermín y Eric fueron hasta cinco jugadores de La masia los que participaron en este partido de copa ejerciendo de centrocampistas.

Bernal y Casadó iniciaron el partido como titulares / Dani Barbeito

Además de ellos, Lamine y Cubarsí completaron la nómina de canteranos con los que contó Flick. Tommy Marqués se quedó sin poder debutar pero el prometedor centrocampista del filial sigue aprendiendo y disfrutando del privilegio de entrar en la dinámica del primer equipo.

Su oportunidad acabará llegando como le sucedió en su momento a los dos 'Marcs' que en Santander superaron sin brillo pero con sobriedad otro examen exigente.