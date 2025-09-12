Bernal apunta a la convocatoria y Frenkie sigue al margen del grupo

El Barça completa este viernes el penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse al Valencia en el Johan Cruyff. Con los internacionales ya integrados al máximo en la sesión, el día de hoy nos deja varias noticias.

La primera es Frenkie de Jong. El centrocampista holandés volvió a trabajar al margen de sus compañeros y, aunque está totalmente descartado para el partido, su evolución es lenta pero constante. El club no quiere arriesgar con él, así que tocará esperar un poco más para volver a verlo con el grupo. Poco a poco empezará a tocar balón para estar listo en este exigente tramo de temporada.

Bernal apunta a la convocatoria

En el lado positivo, Marc Bernal lleva semanas teniendo un papel muy relevante en el entrenamiento y apunta a la convocatoria. Fuentes del club aseguran que se le ve completamente integrado en el equipo y siendo protagonista en todas las sesiones. El joven canterano ha participado con intensidad y, a no ser que el técnico decida lo contrario, entrará en la convocatoria frente al Valencia. Hansi Flick ha manejado su regreso con mucha paciencia, sin saltarse pasos, pero esta semana ya se han cumplido los 365 días estipulados por los servicios médicos desde su lesión, por lo que por fin parece preparado para dar el salto de nuevo.

La noticia que deja un sabor agridulce es la cumbre médica por Gavi. El jugador mantuvo una reunión con los servicios médicos del club en la que también estuvieron presentes su agente y su padre. Los doctores le han recomendado seguir por ahora con un tratamiento conservador, pero la opción del quirófano sigue abierta. No está descartada en absoluto y se quiere esperar antes de tomar una decisión definitiva. En los próximos días se harán nuevas revisiones que serán claves para marcar el futuro inmediato del centrocampista. El jugador tiene ganas de estar presente en este tramo importante de temporada para ayudar al equipo, pero se le ha dejado claro que en todo momento reinará la prudencia para lograr que se recupere por completo.