"Bernal tiene que acabar siendo titular en el Barça"

Josep Maria Gonzalvo es uno de los entrenadores que más temporadas ha dirigido al Barça B. Gonzalvo dirigió al filial entre 1997 y 2001 sufriendo un descenso y logrando un ascenso de categoría en el Bernabéu.

Su trabajo fue clave para que jugadores como Valdés, Puyol, Xavi, Gabri o Iniesta llegaran preparados al primer equipo.

El Santboià, Reus o Figueres fueron otros clubs en los que destacó como entrenador. A sus 66 años sigue disfrutando del fútbol como espectador y sigue colaborando con Ricard Vicente en Radio Marca.

Josep Maria siempre habla claro y con un tono didáctico muy interesante. Marià, Josep y Juli Gonzalvo jugaron en el primer equipo del Barça mientras que su hermano Jordi se formó en la cantera blaugrana.

Pregunta: Tu padre fue jugador y entrenador del Barça y dos de tus tíos jugaron en el primer equipo del Barça. ¿Qué significa formar parte de la saga de los Gonzalvo?

Respuesta: "En su momento hubo un homenaje a las familias que aportaron tres hermanos al primer equipo y allí se recordó a los Gonzalvo que coincidieron un año los tres en el primer equipo. Mi tío Marià Gonzalvo fue el capitán del Barça de les Cinc Copes mientras que mi padre Josep fue entrenador del primer equipo. Aprendí mucho de él. Siempre lo comento con mi hermano Jordi que cuando nos parieron ya había un escudo y un balón. Y en mi caso haber entrenado a tantos y tantos buenos jugadores en la cantera del Barça que han llegado al primer equipo y a ser prfesionales es un gran orgullo. "

P: Por tus manos han pasado grandes jugadores

R: "La verdad es que he tenido la suerte de entrenar a grandes jugadores, fue un gran privilegio. Trabajé con Víctor Valdés, Carles Puyol, Xavi, Gabri García, Luis García, Jofre Mateu, Andrés iniesta, Mikel Arteta, Mario Rosas, Miguel Ángel...Podría seguir un buen rato y te diría nombres de jugadores sin parar. Eran jugadores tan buenos que no había que enseñarles nada del juego pero sí guiarlos y aconsejarlos para crecer en este mundo del fútbol profesional que es tan complicado. Siempre les decía que tenían que aprovechar el momento y que nunca puedan decir que es por falta de esfuerzo."

P: Por tu experiencia como entrenador del Barça B te parece real que el objetivo al 100% sea la formación y no conseguir resultados positivos

R: "Cuando yo llegé al Barça B veníamos de un año con muchos jugadores de fuera y decidimos que teníamos que apostar por los mejores de casa aunque nos costara un poco más subir de categoría. La verdad es que es diferente el mensaje que se da en público y la realidad. Es obvio que en el filial tienes que ayudar a la formación y al crecimiento de los futbolistas pero estando en el Barça no podem obviar los resultados. No podemos pretender formar jugadores perdiendo. Puedes perder algún partido pero hay que tener una dinámica ganadora. Para los jugadores y también para el entrenador es importante ganar por la confianza que ello genera en uno mismo."

P: ¿Como estás viendo al Barça Atlètic de Belletti?

R: "Me gusta lo que expresa y como habla mucho de los jugadores y poco de él. La situación del Barça Atlètic esta temporada es complicada porque creo que hay que acabar primeros y regresar a la tercera división del fútbol español. No contemplo otra opción que no sea acabar lideres del grupo y ascender. Belletti lo tiene difícil porque si hay bajas en el primer equipo tiene que tirar de ellos. Yo viví situaciones difíciles con malos resultados y un descenso y tengo que decir que estoy muy agradecido a Van Gaal que salvó mi cargo. él evitó que me cambiaran valorando el trabajo en la formación que estábamos realizando. "

P: Hemos visto como en el Bernabéu estaban hasta seis jugadores del Barça Atlètic que no jugaron con el primer equipo ni con el filial

R: "Esta es una situación difícil que yo he vivido y es difícil de gestionar. A mí me pasaba que había algún jugador que entrenaba toda la semana con el primer equipo y luego bajaba a jugar con el Barça B. Bajaban con el ánimo destrozado y luego estaba el jugador del B que se había ganado una plaza y que se quedaba sin jugar por este descenso de un futbolista. Yo luché para cambiar esta situación injusta pero se consiguió arreglar cuando ya no estaba en el club. La verdad es que creo que en el Bernabéu podríamos habrer visto a algún jugador del B en los últimos minutos pero yo también creo que están subiendo jugadores muy jóvenes y dudo de si lo están haciendo antes de hora sin estar preparados"

P: Tu lo viviste con Babangida o Andrés Iniesta.

R: "Lo de Babangida fue una cuestión legal y en el caso de Iniesta tengo que admitiur que yo pensaba que con 16 años no estaba preparado para jugar en Segunda B. Era una categoría muy exigente en lo físico y Andrés todavía no estaba formado. Dicho esto era una maravilla dirigirlo porque si alguien quiere saber lo que es el ADN Barça solo tiene que fijarse en como jugaba Andrés Iniesta. Tuvo seis meses que le fueron muy bien ya que ganó peso y fuerza y eso le fue muy bien para ganar duelos. En este sentido siempre recordaré mi primer día que firmé en el Barça que estuve presente en un entrenamiento del Cadete A y vi en acción a Xavi. Nunca lo había visto y me tuvieron que poner un babero y me dejó alucinado. Parecía un veterano de 30 años y solo tenía 15. Fue un lujo increíble entrenador a dos genios como Xavi o Iniesta."

P: ¿Hubieras dado más minutos a los canteranos en el Bernabéu"

R:"Me gustaría hablar de Marc Bernal. Entiendo que lo están cuidando y que hay que ir poco a poco pero me hubiera gustado verlo. Creo que Bernal tiene que acabar siendo titular fijo en este Barça. Cuantos más minutos vaya jugando más v a a ir ganando ritmo. Si solo juega diez o quince minutos será difícil. Lo ideal será que vaya ganando minutos de manera progresiva. También me hubiera gustado ver en la segunda parte a Toni y a Dro. A Dro en el partido de champions ya se le vio jugar mejor. Debutar en el Barça es muy difícil pero luego ya es mejor y a Toni también le pasará. Y otro jugador que no descartaría que se gane en breve minutos es Sama Nomoko. Está jugando de manera espectacular y si Lamine empieza a jugar más por dentro podrían jugar ambos juntos. A Lamine lo veo como Messi jugando por dentro. Creo que hay que sacar más extremos de La Masia. "

P: El gran genio del primer equipo es Lamine Yamal. ¿Como crees que tendría que gestionarlo el club?

R:"Lamine se gestiona él mismo pero alguien le tiene que decir que cuando los resultados no te acompañan te van a recordar lo de la Kings League o el viaje a Croacia. son cosas que tienes que evitar porque te lo van a echar en cara. Tendría que tener a alguien cerca al que Lamine le pueda preguntar y le de las respuestas correctas. No hay que olvidar que tiene 18 años."

P: ¿Como analizas el Barça de Flick de esta temporada? ¿Que jugadores que han subido de la cantera te gustan más?

R:"Estoy muy contento por Fermín. Antes le dábamos la baja a este tipo de jugadores como Jordi Alba. La talla no es importante. Es tremendo, me encanta la paciencia que se ha tenido para esperar su explosión. A Cubarsí le pedimos siempre la excelencia y solo tiene 18 años. Respecto al equipo no lo veo bien y creo que se ha perdido el factor sorpresa. Los partidos son demasiado abiertos. Yo los cerraría más. Es una barbaridad empezar tantos partidos perdiendo. Guardiola, por ejemplo, no situaba la línea defensiva tan alta. Se presionaba bien y con la línea 15 metros más atrás. Hay momentos en que no hay que subir tanto la línea. Y si esto nos dificulta la manera de presionar yo cambiaría la manera de hacerlo. "

P: Para acabar te pedimos respuestas cortas a un pequeño test sobre personajes de la historia del Barça que conociste de cerca y los trataste en el Barça.

Louis Van Gaal: "Muy trabajador"

Josep Lluís Núñez: "Un gran presidente en la gestión, en lo deportivo no tanto"

Ronald Koeman: "Un fenómeno, una persona extraordinaria, un gran compañero, merece mucho la pena"

Andrés Iniesta:"Un mago del balón. De las mejores personas que conoceré en mi vida"

Mikel Arteta:"Me está sorprendiendo mucho. Tiene la cabeza muy clara. Me alegro que tras costarle llegar a lo más alto como jugador lo consiga como técnico"

Carles Puyol: "Una auténtica maravilla como jugador y persona. El mejor ejemplo a poner de La Masia ya que él no tenía el talento de otros"

Víctor Valdés: "El mejor portero de la historia del Barça. Tendría que mejorar en el carácter"

Xavi Hernández: "El mejor centrocampista que he visto en mi vida"