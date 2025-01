Bergvall, la esperanza del Tottenham: 'reniega' del Barça y explota en Londres

Lucas Bergvall está demostrando que su decisión de unirse al Tottenham Hotspur no fue un error. Tras su llegada a Londres en julio desde el Djurgarden, el mediocampista se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del equipo londinense por la plaga de lesiones que afecta al club.

Bergvall, quien inicialmente estuvo muy cerca de firmar por el Barça en una negociación que se hizo pública con el club prestado al show para convencer al sueco, acabó optando por la oferta inglesa. "Cuando tomé la decisión, sentí que Tottenham era el mejor lugar para mí. Es un club con grandes ambiciones, y estoy mejorando cada día", comentó un Bergvall que en el pasado ya reconoció que rechazó al Barça porque los azulgranas "tardaron mucho en decidirse".

Más allá de los tempos, las condiciones económicas y deportivas ofrecidas por ambos clubes fueron determinantes. El Tottenham presentó una oferta de aproximadamente 10 millones de euros y le garantizó un puesto en el primer equipo, mientras que el Barcelona propuso alrededor de 7 millones de euros y contemplaba su incorporación inicial al filial, una opción que no entraba en los planes del jugador.

Desde su llegada a Londres, el sueco ha participado en 26 encuentros esta temporada, destacando en los últimos meses con actuaciones sólidas para un jugador de apenas 18 años. Su momento cumbre llegó con un gol decisivo en la victoria 1-0 contra el Liverpool, en la ida de las semifinales de la Carabao Cup.

Adaptación a un fútbol más exigente

Bergvall, en declaraciones que recoge 'The Sun', admite que el salto desde la liga sueca a la Premier no ha sido fácil. "Todo es diferente: el ritmo, la intensidad física... Es un cambio drástico, pero estoy trabajando duro para adaptarme", explicó. A pesar de algunos momentos complicados, como su error en el partido de noviembre contra el Galatasaray, el mediocampista ha aprendido de sus errores, ganándose en los últimos partidos un lugar en el once inicial de Ange Postecoglou.

La fe de sus compañeros en su talento también ha sido un factor clave en su adaptación al fútbol inglés. El senegalés Pape Matar Sarr, al ser consultado sobre los nuevos fichajes del club, destacó a Bergvall como el más prometedor: "Es increíble con el balón, nunca parece estar bajo presión. Tiene todas las cualidades para convertirse en uno de los mejores del mundo".

Un respiro en medio de la crisis

El Tottenham, como decíamos, está golpeado por una plaga de lesiones que ha reducido su plantilla del primer equipo a 12 jugadores disponibles, un factor que ha obligado al equipo a recurrir a jóvenes como Bergvall para cubrir huecos. Esto, combinado con una racha de resultados preocupante en la Premier, había puesto al club en una posición comprometida. Sin embargo, la reciente victoria por 3-2 sobre el Hoffenheim en la Europa League no solo alivió la presión, sino que dejó al equipo a un paso de avanzar directamente a los octavos de final.

Bergvall reconoce que la situación es complicada, pero ve en estos retos una oportunidad para crecer: "Es un momento difícil, pero todos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Ahora más que nunca, debemos luchar juntos como equipo".