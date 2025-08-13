Benjamin Sesko, el '9' que gustaba para el 2026

En la dirección deportiva blaugrana ha dolido especialmente el fichaje de Benjamin Sesko por el Manchester United, que ha pagado al RB Leipzig 85 millones de euros.

El delantero centro esloveno, de tan solo 22 años, era muy bien evaluado por Deco, que, siempre con una visión estratégica, estaría sopesando el recambio de Robert Lewandowski (un fichaje que ha dado un rendimiento extraordinario) y que el club debe acometer en el verano de 2026, posterior al Mundial norteamericano. El polaco, con una ficha importante, afronta su cuarto curso en Barcelona y, según todo apunta, se irá el 30 de junio, con 37 años, habiendo cumplido su vigente contrato.

El Barça era muy consciente de que la posibilidad de que Sesko permaneciera en Leipzig era nula. Una hipótesis que se confirmó al comprobar la voracidad de la Premier, que monopoliza las grandes operaciones del verano, incluidas las que aún están por llegar, como la posible salida de Rodrygo del Real Madrid rumbo al City de Guardiola.

Maniatado financieramente, el Barça ya ha hecho mucho más de lo que en un principio se podía imaginar, anticipando otro relevo clave, el de Ter Stegen, aprovechando la oportunidad de mercado que surgió con Joan García.

El Barcelona no tenía instrumentos para bloquear un año a Sesko, y la incertidumbre que rodea esta fase de reconstrucción de la entidad, con LaLiga de Javier Tebas, a la que nunca le es suficiente cualquier ajuste que se realiza, hacía inviable pedir un esfuerzo a un futbolista con muchísimo mercado a quien no se le podía garantizar vestirse de blaugrana en 2026.

Los 85 millones de euros invertidos por el United en Sesko, que además adquirió por 74,2 ‘kilos’ a otro ‘9’, Matheus Cunha (Wolverhampton), ahora reconvertido en ‘10’; los increíbles 95 millones que el Liverpool ha pagado al Eintracht Frankfurt por Hugo Ekitiké, o los 76, entre fijos y variables, que el Arsenal abonó al Sporting de Portugal por Viktor Gyökeres, dan pistas al Barça de cómo puede ir el mercado de ‘9’ en un año si se quiere ir a por un primera espada.

Entrando en el escenario de la suposición, al Barça no le podría quedar otra que ir a buscar un tapado en algún mercado secundario con un precio mucho más asequible para su realidad.

Deco también ha expresado alguna vez que, más que un especialista en cada posición, valora futbolistas que puedan desarrollar varios roles, por lo que no se descartaría la posibilidad de no buscar un ‘9’ puro, sino reemplazar a Lewandowski con futbolistas que puedan acabar ocupando su espacio. Algo que, en la plantilla actual, pueden hacer el recién llegado Rashford, Dani Olmo o Ferran Torres. Hay un año de margen para observar el rendimiento de cada uno de los tres en la punta de ataque —lo que ya ocurrirá de salida con la lesión de Robert— y sacar con calma, y sin precipitaciones, las pertinentes conclusiones.