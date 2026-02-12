El Benfica reacciona: blindaje anti Barça para Banjaqui

Giro de guion importante respecto al futuro de Daniel Banjaqui. En las últimas semanas el nombre del joven defensa del Benfica ha sonado con fuerza como uno de los posibles refuerzos del Barça si finalmente Deco y Flick deciden que ha llegado el momento de apostar con decisión por un lateral de futuro. En Portugal han reiterado el interés del club azulgrana y de varios conjuntos de la Premier por hacerse con los servicios del considerado mejor lateral derecho del pasado Mundial sub'17. Por cierto, Portugal se proclamó campeona del mundo.

Desde que el rotativo A Bola destapara a técnicos del Barça presenciando en directo las evoluciones de Banjaqui, los comentarios respecto al futuro del futbolista que aún no ha cumplido los 18 años se han disparado. Lo cierto es que Daniel y su entorno también han contribuido de forma activa a que su nombre estuviera en primera línea de las grandes promesas del fútbol del momento.

En primer lugar, tanto Banjaqui como su agente se mostraron remisos a negociar la primera oferta del Benfica para blindar a su gran estrella. Un nuevo contrato que debía entrar en vigor justo al cumplir los 18 años (24 marzo). Pero aún se produjo otro hecho significativo que contribuyó a alimentar aún más los rumores: el propio jugador empezó a seguir al Barça en redes sociales. Pura gasolina para un incendio que iba adquiriendo dimensiones más que notables.

El máximo mandatario del Benfica también entró en escena. A Rui Costa le faltó tiempo para confirmar que el club lisboeta estaba trabajando de forma intensa para retener a sus tres principales promesas de la cantera, un trío que lideró a Portugal en el Mundial.

El delantero Anisio Cabral y el lateral zurdo Jose Neto ya alcanzaron hace una semana un principio de acuerdo para firmar su nuevo contrato justo al cumplir los 18. Pero faltaba el tercer en discordia, Daniel Banjaqui. Ni tan siquiera los elogios públicos del técnico Jose Mourinho parecían incidir en la voluntad del defensa.

Presión total

En las últimas 48 horas algo parece haber cambiado. De entrada, según varios portales portugueses, el Benfica ha desplegado algunas variables importantes en su oferta a Banjaqui. Las últimas reuniones habrían desbloqueado las negociaciones hasta el punto que ahora se es plenamente optimista a la hora de afirmar que el club está en disposición de retener su trío mágico de futuro.

Eso sí, en contrapartida, Banjaqui verá cómo su cláusula de rescisión ascendería hasta los 80 millones de euros. Una cifra más que respetable para un lateral derecho. De confirmarse la renovación a partir del 24 de marzo, el Barça deberá cambiar el punto de mira si es que finalmente sigue rastreando el mercado en busca de jóvenes valores para el lateral.

Por ahora, en el capítulo de refuerzos en defensa, solo se ha consumado la llegada de Cancelo. No parece suficiente.