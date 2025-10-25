El Benfica presume de superar al Barça en un récord mundial: "Somos el club más grande del mundo"

Ni siquiera la lluvia que cae sobre Lisboa ha retraído a los socios del Benfica, convocados este sábado a un jornada electoral que ha batido récords: según el propio club luso, la cifra de 58.808 socios que han ejercido su derecho a voto para elegir nueva junta directiva supone un registro de alcance mundial, superando en votos a las elecciones que el Barça celebró en 2010.

El Benfica ha convocado a sus socios para elegir nueva junta directiva, que gestionará el club en el periodo 2025-2029. Pese a que la climatología no acompaña en Lisboa, al menos 58.808 socios han votado. El récord anterior, en un club deportivo, lo ostentaba el Barça, que en 2010, en las elecciones ganadas por Sandro Rosell, contó 57.088 votos. En las elecciones de 2021, las últimas celebradas en Can Barça y en las que se impuso Joan Laporta, votaron un total de 55.611 socios.

El presidente de la mesa de la asamblea general del Benfica, José Pereira da Costa, oficializó el número de participantes y lo presentó como la confirmación de una jornada sin precedentes: "Lo que parecía una evidencia se ha convertido en realidad. El Benfica batió el récord mundial de votación: ya han votado 58.808 socios", declaró ante los medios.

Pereira da Costa agradeció el trabajo del personal y de todos los colaboradores implicados en el operativo electoral: “Un agradecimiento especial a todos los que están aquí trabajando, a los que colaboran, a los órganos de comunicación, pero sobre todo a los trabajadores”. El dirigente subrayó además el ambiente vivido: “Es la fiesta de la democracia”, remachó.

"El Benfica acaba de batir el récord mundial de votación en un club deportivo. Es el club más grande del mundo. Estamos todos de enhorabuena, especialmente los socios. Y quiero guardar un un agradecimiento especial a todos los que están aquí trabajando", añadió.

La organización anticipó que el recuento se prolongará más de lo previsto, dada la magnitud de la participación. "Vamos a contar los votos con calma", dijo Pereira. El club ya esperaba una afluencia masiva y habilitó un dispositivo reforzado para atender la demanda.

En la práctica, el número de votos emitidos equivale al aforo completo del estadio Da Luz, el campo en el que el Benfica juega como local. "Lo vamos a llenar", subrayó Pereira.

Seis candidatos

Las urnas para elegir a la nueva directiva del Benfica estarán abiertas hasta las 22 horas, hora lusa.

Los candidatos a ganar las elecciones son seis: Rui Costa (presidente en ejercicio), el ex presidente Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer y Cristóvão Carvalho.