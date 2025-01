Benfica - Barça: alineaciones probables del partido de la UEFA Champions League

Tras el tropiezo en el Coliseum ante el Getafe, el Barça visita ahora al Benfica para certificar la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Bruno Lage y Hansi Flick se enfrentan este martes 21 de enero a las 21.00 horas en la jornada 7 de la liguilla europea.

El Barça viaja este lunes a Lisboa para disputar el penúltimo encuentro de esta fase previa a las eliminatorias con un gran sabor de boca en esta competición. Los de Flick, después del frustrante empate ante el Getafe, ponen ahora la mirada en una Champions League que se les ha dado especialmente bien este curso. Son 15 puntos de 18 y la segunda posición en posesión a falta de dos jornadas por disputar.

Los recuerdos no son especialmente dulces para los azulgranas en el estadio Da Luz, pues cosecharon un contundente 3-0 en 2021 ante un pobre Barça de Koeman, y acabaron con el sueño de estos ya en el Camp Nou con aquel 0-0 ya con Xavi en el banquillo.

Cae Olmo, aprovecha Ansu

El ya reducido protagonismo de Ansu Fati en el Barça se convirtió en ausencia directa cuando Flick lo dejó fuera de la convocatoria durante cuatro partidos consecutivos. Su futuro en Can Barça no invita al optimismo, pero la lesión de Dani Olmo le permite entrar en la convocatoria europea y viajar con la expedición culé a Lisboa. Iñigo Martínez, como es sabido, no estará disponible, y se suma a Ter Stegen y Marc Bernal como las ausencias.

El Benfica, por su parte, recibe al Barça en su feudo particular cuando hace menos de diez días lograron incorporar otro título a sus vitrinas: la Copa de la Liga. Bruno Lage, entre algún tropiezo de por medio, logró vencer al Sporting CP en penaltis y levantar el ansiado trofeo. Haciendo suya la inercia copera, los lusos vencieron en esta jornada de la Liga Portuguesa por 4-0 al Famalicao, y son segundos a 3 del líder.

Ahora deberán vencer al Barça y dejar atrás el posible ruido de una caída a la zona peligrosa. De ganar, certificarian la tranquilidad del play-off, y aún podrían soñar con pasar directo, evitando así esta ronda previa. Son decimoquintos, con 10 puntos, con 6 aún pendientes por disputar. Nada cerrado en su ruta continental.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BENFICA - BARÇA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Benfica: Trubin, Otamendi, Bah, Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Kökçü, Aursnes, Florentino, Aktürkoğlu, Di María y Amdouni.

Barça: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Araujo, Balde, Marc Casadó, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Estadio: Da Luz.