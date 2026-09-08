El bendito problema que tiene Flick

Hacerse un hueco en el mediocampo del Barça se ha convertido en un reto dificilísimo. Deco ha conseguido reunir, seguramente, uno de los centros del campo con más recursos de Europa.

En Mestalla, Flick dio la primera titularidad a Rodri, una decisión que tuvo un efecto dominó: Bernal se quedó en el banquillo y Pedri avanzó unos metros su posición. En la mediapunta, tras descansar en la jornada anterior, Fermín regresó al once y Olmo entró en la recta final, con tiempo incluso para dar dos asistencias.

La feroz competencia en la mediapunta es el reflejo de lo caro que está ser titular en el centro del campo de Flick. “Puedes ver que Olmo es de esos jugadores que está dando pasos para jugar y que se enfada cuando no lo hace”, reconoció Hansi, que está encantado con el rendimiento de ambos.

El técnico alemán tiene ahora el reto de encajar tantas piezas y conseguir que todo el mundo se sienta importante. Para el debut en Champions ante el Feyenoord recupera, además, a Gavi, ya restablecido del golpe que recibió en la rodilla ante el Elche y que hizo saltar todas las alarmas.

Al final, todo quedó en una contusión y Flick vuelve a contar con un futbolista que encaja perfectamente con lo que busca en sus jugadores: pasión, trabajo y determinación.

Pruebas como '6'

La temporada pasada, el técnico alemán ya fue clave para que Gavi terminara jugando el Mundial. Ante los problemas físicos de De Jong y Bernal, apostó por él como mediocentro en la recta final del curso. En partidos de máxima exigencia, como ante el Atlético en la Champions o el Madrid en LaLiga, respondió.

La lesión de Frenkie durante el verano le abría la puerta a tener más continuidad, ya que reducía la competencia por el ‘6’ con Marc Bernal. Pero el club terminó apostando por Rodri.

El ex del City ya demostró ante el Valencia que será una pieza estructural de este Barça. Eso no significa, sin embargo, que vaya a jugarlo todo. Flick también necesitará dosificarlo para que llegue a punto al tramo decisivo de la temporada.

La buena noticia para Gavi es que puede ocupar las tres alturas del mediocampo, pero también actuar como falso extremo. Ante el Elche jugó en la posición de Pedri, seguramente el lugar donde se siente más natural: con el juego de cara y con libertad para pisar el área.

Flick cuenta ahora mismo con Rodri, Bernal, Pedri, Gavi, Espart, Fermín y Olmo como opciones para el mediocampo. De momento, Gavi se apunta a la Champions. En un calendario que viene muy cargado —Feyenoord, Levante y Racing en apenas siete días—, el técnico alemán puede seguir estirando todas las posibilidades que le ofrece su centro del campo.