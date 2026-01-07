Bellingham: "Vinicius está bloqueado"

Jude Bellingham salió en defensa de Vinicius en la víspera del derbi madrileño de la Supercopa de España y puso voz a una situación que rodea al brasileño desde hace semanas. El centrocampista inglés reconoció abiertamente que su compañero atraviesa un momento complicado de cara a gol, aunque dejó claro que su impacto en el juego del Real Madrid va mucho más allá de las cifras. "Vinicius tiene un bloqueo ante la portería", admitió, antes de contextualizar una sequía que, a su juicio, no debe reducir la aportación del extremo al equipo.

Vinicius protesta una jugada ante el Alavés / Associated Press/LaPresse / LAP

Bellingham evitó señalar directamente al brasileño y apeló a la comprensión. "Es humano y siente la presión", explicó, subrayando que dentro del campo su sensación es muy distinta a la que reflejan los números. "Cuando juego con él lo veo eléctrico. Le das el balón y siempre hace cosas: crea peligro, desborda, asiste. No es solo marcar goles", insistió. En ese sentido, el inglés fue claro sobre el camino a seguir desde el vestuario. "Lo único que podemos hacer es animarle para que siga buscando su mejor versión. Cuando Vinicius está bien, somos mejores como equipo. Volverá", aseguró con convencimiento.

El foco sobre Vinicius llega en un contexto de máxima exigencia para el Real Madrid, que este jueves se mide al Atlético en Jeddah por un puesto en la final de la Supercopa. Bellingham no escondió la dificultad del reto. "Será muy difícil, es un rival muy complicado. Revisamos el partido que jugamos contra ellos y tenemos que mejorar cosas", reconoció. Tras la derrota liguera ante los rojiblancos, el inglés apeló a una respuesta competitiva. "Queremos hacer un buen partido y ganar. Tiene que ser una mezcla de corazón y cabeza. Va a ser más difícil hacerlo que decirlo, pero tenemos que prepararnos bien", añadió.

Todos son de Xabi Alonso

En un segundo plano, y ya después de analizar la situación de Vinicius, Bellingham también fue cuestionado por el futuro de Xabi Alonso, tema recurrente en el entorno blanco en las últimas semanas. El centrocampista quiso cortar cualquier especulación y cerrar filas en torno al técnico. "No es mi rol, no es mi decisión. Yo muestro respeto por mis compañeros y por el staff", afirmó, relativizando el momento del equipo. "Estamos en enero, en semifinales, segundos en Liga y en Champions. No es un desastre. En el Real Madrid hay una tendencia a sobreexagerar los malos momentos, pero es parte de este club".

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aplaude a sus jugadores durante el partido frente al Betis. / AP

El respaldo al entrenador desde el vestuario fue total. "Que el futuro de Xabi se vea afectado o no por el resultado de mañana no es algo que controlemos. Desde dentro solo puedo decir que estamos completamente con él. El equipo está unido y apoyando a Xabi al cien por cien", remarcó.

Ya no marca tantos goles

Por último, Bellingham volvió a referirse a su propio rol en el equipo, marcado esta temporada por la llegada de Kylian Mbappé y la consiguiente reducción de su cifra goleadora. "Mi primera temporada jugaba más adelantado y marqué muchos goles. Con Kylian es normal: él puede marcar 50 goles al año y ahora yo tengo que hacer otras cosas", explicó. Lejos de verlo como un problema, el inglés se mostró satisfecho. “Estoy disfrutando del nuevo rol, jugando en diferentes zonas y construyendo. El gol nunca ha sido lo más importante para mí como centrocampista; lo más importante es dar continuidad al juego”.