Bellingham, invitado sorpresa en el Birmingham City - FC Barcelona

El primer partido del FC Barcelona en suelo inglés cuenta con un invitado de excepción. Jude Bellingham es uno de los aficionados presentes este viernes en el St. Andrew's Park para presenciar el amistoso entre el Birmingham City y el conjunto de Hansi Flick, que abrirá oficialmente su pretemporada tras el partidos de entrenamiento a puerta cerrada frente al Europa (4-1).

El Barça se encuentra concentrado desde principios de semana en St. George's Park, donde está realizando el 'stage' de preparación antes del inicio de la temporada. El encuentro ante el Birmingham supone el primer compromiso de una gira inglesa que servirá a Flick para seguir dando forma al equipo y empezar a repartir minutos entre los nuevos fichajes y los canteranos.

Las imágenes del Barça - Europa, amistoso de pretemporada / FC BARCELONA

Mientras el protagonismo sobre el césped será para los jugadores blaugrana, buena parte de las miradas apuntará a la grada. Bellingham, que disfruta de sus vacaciones tras disputar el Mundial 2026 con Inglaterra, ha regresado al estadio donde dio sus primeros pasos como profesional y en el que sigue siendo un auténtico ídolo.

Aunque algunas informaciones apuntaban a que el futbolista del Real Madrid saltaría al terreno de juego antes del inicio del encuentro para saludar a la afición del Birmingham, que nunca ha olvidado a uno de los mayores talentos surgidos de su cantera, finalmente no ha sido así, aunque sí se le ha visto alegre y animado en la grada. También se especulaba con la posibilidad de que realizara el saque de honor , algo que también quedó descartado.

Un dorsal retirado... con solo 17 años

La historia de Jude Bellingham con el Birmingham City es única. El internacional inglés ingresó en la academia del club con apenas siete años y fue quemando etapas a una velocidad extraordinaria hasta debutar con el primer equipo con 16 años y 38 días, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta de los 'Blues'.

Jude Bellingham, durante su etapa en el Birmingham / 'X'

Solo necesitó una temporada para dejar huella. Disputó 44 partidos, marcó cuatro goles y se convirtió en el gran referente de un equipo de Championship antes de ser traspasado al Borussia Dortmund en el verano de 2020. A pesar de su corta estancia en la élite, el impacto fue tan grande que el Birmingham tomó una decisión inédita: retirar el dorsal 22 en su honor.

El club justificó aquella medida asegurando que Bellingham representaba el ejemplo perfecto de talento, trabajo y dedicación para las futuras generaciones de la cantera. La decisión generó un intenso debate en Inglaterra por la juventud del futbolista, aunque en Birmingham siempre defendieron que su legado iba mucho más allá de los números.