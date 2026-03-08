Belletti tiene a tiro otro título con el 'beneplácito' de Lamine

El Juvenil A del Barça va camino de una temporada histórica. Ya consiguió la Copa del Rey en Extremadura después de 'triturar' en la final al Real Zaragoza con un torrente de goles y buen juego. Y el cuadro entrenado por Juliano Haus Belletti quiere más. No se cansa. Ayer venció al Mallorca en la División de Honor y dio un paso de gigante para amarrar el segundo título del curso.

El técnico brasileño, leyenda del club azulgrana con aquel gol memorable en la final de Champions de 2006 ante el Arsenal, sigue demostrando que apunta alto en los banquillos. Está logrando juntar el talento del que dispone (Fariñas, Arnau Pradas, Jan Virgili, Hugo Alba, Quim Junyent, Kospo, Espart y compañía) y hacerlo carburar a las mil maravillas.

El triunfo de este sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper deja en un situación inmejorable en la tabla al equipo barcelonista.