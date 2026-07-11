Belletti supera el último examen

Juliano Belletti arrancará la nueva temporada al frente del Barça Atlètic con una buena noticia. A todos los efectos, el técnico del filial blaugrana ya ha solventado las últimas trabas administrativas para entrenar al máximo nivel a partir de este momento.

El propio Belletti fue el encargado de dar a conocer la noticia en sus redes sociales. El técnico confirmó que ha superado de forma satisfactoria el curso que le acredita en disposición del UEFA Pro Diploma que le habilita para ejercer como entrenador a todos niveles del fútbol actual.

En la actualidad, Belletti cursaba los diferentes cursos impartidos por la Escuela Nacional de Entrenadores desde 2024 después que la RFEF le notificara que la licencia expedida por la federación brasileña no era validada por las federaciones europeas.

Durante este periodo de formación, Belletti ha asumido el banquillo del Juvenil A y del Barça Atlètic. En estos años ya ha conseguido los primeros títulos en el juvenil, donde conquistó la Liga y Copa y, además, ganó la UEFA Youth League. En la pasada temporada no pudo conseguir el deseado ascenso con el Barça Atlètic.

En las próximas semanas arrancará su cuarta temporada al frente del fútbol formativo del Barça con el reto de afrontar de nuevo el ascenso del filial a la Primera RFEF.