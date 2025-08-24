Belletti: "Seguramente Flick verá nuestro encuentro en Maracaná"

Un Barça muy diezmado, con cinco titulares que se quedaron en Barcelona en dinámica de primer equipo, dio la cara en Maracaná, donde rozó la proeza de llevarse la primera Copa Intercontinental Sub-20 a las vitrinas del club. Perdió ante el Flamengo en una tanda de penaltis de infarto (6-5), tras un añadido de altísima tensión en el que Cuenca hizo el 1-2 en el minuto 95... y el central local Iago empató 2-2 en el 96.

"Tuvimos varios jugadores con el primer equipo, y ese es nuestro trabajo: que estén allí cuando se les necesite. En el filial nadie puede sentirse suplente, yo no se lo permito. Todos deben estar preparados para la exigencia de representar a esta institución", dijo Juliano Belletti, muy satisfecho con el partidazo que firmó su joven equipo ante 45.656 'torcedores' en uno de los templos del fútbol mundial.

"La experiencia de jugar en Maracaná, sin duda, les hará más fuertes para el futuro", aseguró, y desveló que es "la competencia interna" lo que hace que sus pupilos "estén listos para partidos como este que jugamos aquí en Río de Janeiro".

"¿La distancia con el primer equipo? Seguramente Flick verá este encuentro. La actitud, la personalidad, la calidad, cómo superamos la presión, cómo buscamos profundidad, cómo creamos ocasiones y cómo defendimos contra un gran rival ofensivo… todo eso forma parte de darles recursos para que estén más preparados para el primer equipo", añadió Belletti, aún dentro de las entrañas del coloso carioca.

Nada que reprochar a sus futbolistas, que hicieron un partido de menos a más y que su técnico considera que se escapó por detalles en los metros finales. "Los chicos del Barça no se intimidaron, mostraron mucha personalidad. Lo que falta es el aprendizaje propio de la edad: un poco más de calma, una definición mejor. Todo eso forma parte del proceso de aprendizaje de jugar en un estadio así. Y os garantizo que, a partir de este partido, estos chicos estarán todavía más preparados para los desafíos de ser futbolistas profesionales", valoró.

El Barça, que está aún en pretemporada, tuvo contra las cuerdas a un Flamengo que iba con todos sus efectivos menos su '9', Wallace Yan, que no bajó del primer equipo y que está en su punto álgido de forma en todo el año. Este combinado sub-20, con futbolistas del juvenil y del filial, dio una lección planetaria de cómo se juega al fútbol moderno desde una concepción colectiva única que se cultiva en La Masia.

"Uno de nuestros conceptos y principios de juego era dominar y controlar el partido, sabiendo que el Flamengo jugaba principalmente al contraataque. Y realmente conseguimos cumplir nuestro objetivo de controlar y crear ocasiones de gol, incluso jugando fuera de casa y ante esta afición que es impresionante", sostuvo Belletti, que tiene claro que "no es normal que futbolistas de esta edad jueguen en estadios como Maracaná y que muestren la actitud, el carácter y la responsabilidad que han tenido hoy, porque ninguno se escondió, ninguno dejó de pedir el balón".

El técnico del Barça Atlètic, que firmó un triplete con el Juvenil A en el último curso, tiene clarísimo cuál es su rol en la estructura deportiva: "la clave es enseñarles cada día la importancia de la regularidad en un club como el Barça, con una afición global que te obliga a jugar en cualquier escenario".