FC BARCELONA
Belletti recupera a su 'mago' para el Barça Atlètic
Quim Junyent está de vuelta tras casi un mes de baja, incorporación de lujo para un filial repleto de talento
Hace casi un mes, el pasado 1 de septiembre, el Barça anunciaba que Quim Junyent iba a estar unas semanas de baja por una lesión en el pubis. Antes del último amistoso de la pretemporada ante L'Hospitalet, el club azulgrana informaba de la baja del centrocampista de Balsareny. Un inicio de temporada muy accidentado para Belletti, que ya empezó sin poder contar con Óscar Ureña, Víctor Barberá, Ibrahim Diarra, Dani Rodríguez y Landry farré.
Junyent fue uno de los futbolistas más destacados de la enorme campaña pasada del Juvenil A. Clave en el triplete logrado por el cuadro de Belletti (Liga, Copa del Rey y Youth League) en un centro del campo de kilates junto con Brian Fariñas y Tomy Marqués. El manresano se perdió también la convocatoria con la selección sub'19, a la que sí acudieron Juan Hernández y Xavi Espart.
MUCHOS KILATES EN LA SALA DE MÁQUINAS
El técnico brasileño cuenta con un roster repleto de talento, puesto que a Fariñas y a Marqués en la sala de máquinas hay que contar con Guille Fernández (ahora lesiondo también), con un Toni que juega también por dentro, con Dro (pese a que estos dos últimos están en dinámica con la primera plantilla) y con un Ibrahim Diarra que se espera que regrese próximamente.
Junyent termina su etapa juvenil esta temporada y en 2026 concluye también su contrato actual, por lo que se encuentra ante un curso muy importante para su futuro próximo en el Barça. Se espera que tenga bastante protagonismo con el objetivo de lograr el ascenso a Primera RFEF. Por ahora, el filial barcelonista marcha líder y este domingo visita al CN Sant Andreu.
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- El calendario destroza a Luis Enrique: mal augurio con Doué
- De la Fuente, sobre las quejas de Flick por la lesión de Lamine: 'No me acuerdo, ni me interesa