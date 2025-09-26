Belletti recupera a su 'mago' para el Barça Atlètic

Hace casi un mes, el pasado 1 de septiembre, el Barça anunciaba que Quim Junyent iba a estar unas semanas de baja por una lesión en el pubis. Antes del último amistoso de la pretemporada ante L'Hospitalet, el club azulgrana informaba de la baja del centrocampista de Balsareny. Un inicio de temporada muy accidentado para Belletti, que ya empezó sin poder contar con Óscar Ureña, Víctor Barberá, Ibrahim Diarra, Dani Rodríguez y Landry farré.

Junyent fue uno de los futbolistas más destacados de la enorme campaña pasada del Juvenil A. Clave en el triplete logrado por el cuadro de Belletti (Liga, Copa del Rey y Youth League) en un centro del campo de kilates junto con Brian Fariñas y Tomy Marqués. El manresano se perdió también la convocatoria con la selección sub'19, a la que sí acudieron Juan Hernández y Xavi Espart.

MUCHOS KILATES EN LA SALA DE MÁQUINAS

El técnico brasileño cuenta con un roster repleto de talento, puesto que a Fariñas y a Marqués en la sala de máquinas hay que contar con Guille Fernández (ahora lesiondo también), con un Toni que juega también por dentro, con Dro (pese a que estos dos últimos están en dinámica con la primera plantilla) y con un Ibrahim Diarra que se espera que regrese próximamente.

Junyent termina su etapa juvenil esta temporada y en 2026 concluye también su contrato actual, por lo que se encuentra ante un curso muy importante para su futuro próximo en el Barça. Se espera que tenga bastante protagonismo con el objetivo de lograr el ascenso a Primera RFEF. Por ahora, el filial barcelonista marcha líder y este domingo visita al CN Sant Andreu.