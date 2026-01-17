Belletti recupera a su killer, Òscar Gistau

Bastante antes de lo previsto podrá contar Juliano Haus Belletti con su ‘killer’ Òscar Gistau. El delantero de Salou, que hace poco más de una semana que regresó a los entrenamientos tras ser operado en octubre de la rodilla, vuelve a una lista de convocados ante el Andratx.

La idea inicial era que completara algunas sesiones más, pero las sensaciones son muy buenas y el técnico brasileño ha recibido la magnífica noticia: Gistau estará disponible para un partido importantísimo para el Barça Atlètic. Tras la derrota en Reus, el filial azulgrana necesita sumar de tres en tres.

El margen de error es cada vez más escaso y es vital recuperar efectivos arriba. La lesión del atacante formado en La Masia llegó en su mejor momento del curso. Venía de cuajar un partidazo ante el Newcastle en Youth League con dos goles y una asistencia.

Sin duda, será una alternativa a tener muy en cuenta para un Belletti que tendrá esta bala en la recámara y que también podría contar antes de lo esperado con otro Óscar, Ureña. El dominicano ya hizo trabajo parcial con el grupo este jueves.

La delantera de Belletti

Durante la ausencia de Gistau y Ureña, Belletti encontró soluciones en otros delanteros como Sama Nomoko y Shane Kluivert. El primero se convirtió en uno de los factores diferenciales del filial, pero una grave lesión en la rodilla truncó su progresión.

Tras su lesión, Shane ganó protagonismo incluso de 9, así como Dani Rodríguez, que se ha consolidado como el extremo derecho titular del equipo. Otro recurso habitual desde el principio de temporada es Juan Hernández, que ocupa habitualmente la banda izquierda.

Regresando a Gistau, ha ido quemando etapas en la recuperación y sintiéndose cada vez mejor. El objetivo ahora es encontrar la estabilidad, recuperar ritmo de juego y sumar cuanto antes para la causa del Barça Atlètic. El ‘killer’ de Juliano Belletti ya está a punto. Desde hace años, Gistau ha sido señalado como el mejor proyecto de ariete en la cantera azulgrana. Solo las lesiones han evitado que pudiera seguir con su evolución. Los técnicos esperan que pueda ser clave hasta final de temporada.