Belletti: "Mi objetivo ha sido que los jugadores estuviesen preparados para el primer equipo"

Con la temporada finalizada, es momento de mirar hacia atrás y valorar el camino recorrido. Esto es lo que ha hecho Juliano Belletti, entrenador del Juvenil A del FC Barcelona, en una entrevista concedida a los medios oficiales del club blaugrana en la que habló largo y tendido sobre su metodología en el vestuario culé.

"Yo tenía la obligación, como entrenador, que estos jugadores mostrasen su mejor versión. Para el club, pero también para ellos. Si genero esta evolución, el equipo mejora. Cuando llegan los partidos eliminatorios de la Copa del Rey, la División de Honor y, sobre todo, la Youth League, los futbolistas están preparados. La regularidad y constancia, son muy complicadas de mantener siempre el mismo nivel en estas edades", expresó el técnico brasileño en la citada entrevista.

Belletti también quiso destacar que "el cuerpo técnico tiene que estar muy preparado y que ellos tengan la confianza de sacar el talento porque jugar en el Barça no es fácil y la competitividad es muy alta". Por ello, "lo que intentaba es que el trabajo fuera muy intenso, buscando la mejora de los jugadores y, por ende, del equipo independientemente de la edad, estadio, rival o competición y que tuvieran la confianza necesaria. ¿Qué nos va a hacer ganar el partido si el rival también busca lo mismo? La regularidad en el entrenamiento, en el día a día y ellos han sabido gestionarlo".

Juliano reconoció, además, que "cuando se gana alguna cosa, es posible que hay una relajación y yo tenía que pelar contra ello, mantener el hambre y la voluntad", pero "un entrenador no consigue esto solo, hemos trabajado muchísimo mentalmente y se notaba las ganas que tenían de ser campeones".

El salto al primer equipo

"¿Qué haría yo como futbolista del juvenil del Barça para tener una oportunidad en el filial o en el primer equipo? Entrenar muy bien cada día. Si el filial o el primer equipo os necesita, tenéis que ir allí con confianza y preparados. Este era mi primer objetivo. Si les llega la oportunidad, creo que están preparados", aseguró el entrenador blaugrana.

Por último, Belletti también repasó algunas de las que para él son las claves del éxito en el trabajo como técnico del Barça. "Como trabajo de un Juvenil A, está el trabajo de metodología del Barça, la parte técnico y táctica; pero por detrás hay cosas como los valores del club que tengo que aplicar cada día: el respeto, la ambición de mejorar, el trabajo en equipo, el esfuerzo para seguir en este club... En todo esto, la humildad. Siempre les he dicho 'los pies en el suelo'. Si no se mantienen, el rival viene y se llevará la victoria o el título. He gestionado muy bien esto. El Barça juega para que la gente disfrute de su juego. Yo intento hacer que el juego sea más atractivo y, también, les permite disfrutar más en el terreno de juego. Que disfruten de la exigencia que tengo yo con ellos", concluyó.