Belletti, sobre la lesión de Bisiwu: "El árbitro debe controlar que esto no pase"

Jesse Bisiwu era, sin duda, uno de los grandes atractivos de la final de la Copa Catalunya que terminó coronando al Sabadell como campeón (1-2). En la Nova Creu Alta, el fichaje blaugrana de 18 años tenía un gran escenario para seguir mostrando su fútbol con el filial y, poco a poco, irse ganando un sitio en el primer equipo de Hansi Flick. Sin embargo, poco tiempo tuvo para disfrutar: el belga cayó lesionado de su tobillo izquierdo después de recibir una dura entrada de Pipa y apenas ha podido disputar diez minutos.

Acorde a lo informado en primera instancia, el jugador no tendría ninguna rotura en el tobillo. El Barça descarta inicialmente esta posibilidad después de la primera exploración realizada tanto sobre el césped como posteriormente en el vestuario.

Juliano Belletti, entrenador del Barça Atlètic / VALENTÍ ENRICH

Sin embargo, no por ello dejo de mostrarse contrariado el entrenador del filial blaugrana, Juliano Belletti, quien analizó para los micrófonos de 'Esport3' el trabajo de los suyos y, de paso, dio su visión sobre la lesión de Bisiwu.

"Otra vez buena actitud y buen futbol, dieron la cara con coraje contra un equipo de Segunda que presiona fuerte. Los chicos han querido jugar y no han tenido miedo", analizó el preparado rbrasileño, que renglón seguido mostró su descontento por la lesión de su jugador.

"Lástima la lesión de Bisiwu, en estos partidos puede pasar. Es normal, tenemos más balón, buscamos más jugar, suele pasar", reflexionó dando lugar a la mala suerte, pero inmediatamente agregó: "El árbitro tiene que gestionar y controlar para que no pase eso. Ya es el segundo jugador en pretemporada. Pero suele pasar en el fútbol. Nos vamos felices de haber hecho un buen fútbol esta noche".

El Sabadell levantó el trofeo de la Copa Catalunya tras imponerse en la final al conjunto blaugrana gracias a los goles de Rahmani y Niko. Hafiz Gariba acercó a los culés, pero no fue suficiente para impedir el 1-2 final que provocó el título arlequinado. Eso sí: la peor noticia se la llevó la baja de Bisiwu, a la espera de más análisis para conocer el alcance de la dolencia.