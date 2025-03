Belletti, un elegido camino de su segundo título

El Juvenil A del FC Barcelona dio un paso de gigante el pasado fin de semana para conquistar el título liguero en el Grupo 3 de la División de Honor Juvenil. El partido contra el Mallorca se antojaba decisivo, pues los baleares llegaban al Campo 7 de la Ciutat Esportiva en segundo lugar de la clasificación y podían acercarse a solo dos puntos de los azulgranas. Los goles de Quim Junyent y Brian Fariñas hicieron justicia a la superioridad del conjunto de Juliano Belletti, que en su primera temporada ya acaricia el segundo título.

Tras conquistar la Copa del Rey el pasado mes de marzo a lo grande, con goleada 5-0 al Real Zaragoza, la Liga está cada vez más cerca. La Damm desbancó al Mallorca en la segunda posición tras derrotar por 2-0 al San Francisco con dianas de Alage y Alcaide para sumar su vigesimoprimer partido consecutivo invicto y situarse a 6 puntos del líder. Pese a la meritoria trayectoria de los del exazulgrana Sergio García, los azulgranas lo tienen todo de su mano para campeonar.

Juliano Belletti y Pedro Rodríguez analizan el próximo partido de octavos de final de la Youth League / FC BARCELONA

A falta de 4 jornadas por jugar, los de Belletti afrontan dos visitas consecutivas, la primera al feudo del San Francisco y la segunda, al de su gran rival histórico, un RCD Espanyol que es cuarto clasificado y prácticamente sin opciones.

La gran temporada y los méritos de Juliano Belletti no están pasando desapercibidos para los rectores del club azulgrana, que reservan al brasileño cotas mayores, pero han optado esta campaña por no alterar el rumbo ganador del Juvenil A ni precipitar su subida al filial. El título copero ya tuvo un sabor muy dulce después de no lograrlo el club azulgrana desde 2011.

Expectativas y paciencia

La Liga va por el buen camino y si se cumplen los pronósticos, el Juvenil A azulgrana volverá a alzar el trofeo dos años después, cuando encadenó cuatro conquistas consecutivas en la División de Honor Juvenil, lo que, además, permitiría optar a otro trofeo, el de la Copa de Campeones. La última vez que se celebró fue la campaña 2021/2022, con Oscar López al frente.

El Barça alza la Copa de Campeones Juvenil, tras ganar por 2-0 al Athletic en la final / FCB

El último título, y sin duda el más ilusionante, al que puede optar el Juvenil A con Juliano Belletti es el de la UEFA Youth League. El conjunto azulgrana lleva buen camino en Europa después de terminar la fase liga en cuarta posición (cinco victorias y una derrota) necesitar de los penaltis para doblegar al Dinamo de Zagreb en la primera eliminatoria y asaltar el Villa Park en los octavos de final (1-3).

Este miércoles (16.00 horas), el Barça afronta un duelo de muchísimo nivel en Stuttgart. Si los de Belletti derrotan a los alemanes, estarán en la final-four de Nyon y buscarán conquistar el título por tercera vez en su historia. La primera fue en 2014 con Jordi Vinyals en el banquillo, y la segunda, en 2018, con García Pimienta. Juliano Belletti está llamado a hacer grandes cosas y tiene encarada la culminación de una gran temporada en la que están brillando futbolistas como Jan Virgili, Jofre Torrents, Arnau Pradas, Juan Hernández, Quim Junyent o el capitán, Hugo Alba. Una gran plantilla, con mucho futuro y hambre de títulos.