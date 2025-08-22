Belletti: "Disputar una final en Río, en Maracaná, en Brasil, es una vivencia única"

El Barça tomó la decisión acertada de que Juliano Belletti, ascendido ahora a técnico del Barça Atlètic, dirigiera el equipo Sub-20, que es la columna vertebral del que conquistó la Youth League, este sábado, en Maracaná. El adversario es el Flamengo (campeón de la Libertadores de la categoría), que dirige Bruno Pivetti, en la cuarta edición de la Copa Intercontinental, un título de reciente creación que aún no está en las vitrinas de la entidad catalana.

En el césped del Centro de Entrenamiento del Fluminense, en Barra da Tijuca, antes de dirigir una de las últimas sesiones preparatorias para la final, el entrenador brasileño analizó el histórico encuentro en exclusiva para SPORT, el único medio catalán presente en Río de Janeiro. Y lo dejó claro: las señas de identidad no se negocian y llevará el estilo Barça a uno de los grandes escenarios de la historia del fútbol.

¿En qué momento de preparación llega el equipo?

Estamos en pretemporada. Nos quedan poco más de una semana, unos diez días, para empezar a pensar en el primer partido de nuestra liga. Pero claro, ahora con la cabeza puesta aquí en Brasil y en el partido del este sábado, en esta final de la Intercontinental. En las últimas semanas hemos intentado juntar las dos cosas: preparar la pretemporada del filial y, al mismo tiempo, enfocarnos en el partido contra el Flamengo. Y sí, tengo que decir que llegamos bien en este momento.

¿Cómo se toma el equipo esta final? ¿Como un premio por la Youth League? Porque sabemos que el Flamengo lo vive como si fuera la final del Mundial Sub-20.

Para nosotros es el primer partido oficial de la historia del club en Brasil. Solo con estar aquí representando al Barça, los chicos ya tienen claro que es algo especial. Además, jugamos ante un rival con una historia enorme, una ‘torcida’ impresionante y en el estadio más mítico del mundo.

Juliano Belletti y el directivo Joan Soler en Río de Janeiro / @fcbmasia

Alicientes no faltan...

Sí. Dentro de este contexto, no deja de ser una final, un partido que vale un título, entre dos equipos que han hecho bien las cosas para llegar hasta aquí. Se trata de valorar lo que estamos viviendo, pero sin dejar de competir.

Cinco jugadores importantes para usted se han quedado en Barcelona con el primer equipo: el portero Diego Kochen, Jofre Torrents, Dro, Toni y Guille Fernández. ¿Es un hándicap competitivo? ¿Cómo lo analiza?

Es normal. Son jugadores del FC Barcelona y deben estar disponibles para el primer equipo. Además, algunos futbolistas se han marchado, como Hugo Alba, Arnau Pradas o Eman Kospo, que cambiaron de club. Nuestro portero Yako también se fue. Pero nosotros trabajamos para eso: para que los jugadores estén preparados para dar el salto al primer equipo. Nuestra función es esa: hacer lo que haga falta para que el primer equipo esté bien, lo aceptamos.

¿Cómo visualiza tácticamente la final?

Son dos equipos ofensivos, que no suelen quedarse atrás esperando al rival. Nosotros no cambiamos nuestra manera de jugar, ya sabes cuál es nuestro ADN, y es lo que nos ha traído hasta aquí. Aunque, por supuesto, entendemos cómo juega el rival: lo hace en su casa, ante su afición, y es una afición impresionante. Nosotros intentamos ir a lo nuestro. Ya hemos tenido experiencias en campos complicados en la Youth League: el del Aston Villa, el del Borussia, el de Mónaco. Queremos coger esa experiencia y trasladarla al Maracaná, para mantener la confianza.

De este Flamengo, ¿lo que puede ser superior al Barça es la fuerza física y la experiencia en este tipo de partidos?

Son momentos distintos de la temporada. No diría que están mejor o peor físicamente, simplemente están en otro contexto. Ellos están en plena competición; nosotros apenas empezamos hace tres semanas. Intentamos adaptarnos a esa diferencia. Nos centramos en cuándo tener el balón, en qué momento presionar, cuándo mantener más la posesión. Ese es el reto.

Usted tuvo una dilatada y exitosa experiencia como futbolista en su país. Ahora como entrenador, ¿cómo transmite a un equipo tan joven lo que significa jugar en Maracaná ante una de las ‘torcidas’ que más empujan en Sudamérica?

Es el tipo de partido que intentamos preparar desde siempre. Desde que llegué al sub-19 hace una temporada, insisto en que los chicos entiendan dónde están y el club que representan. También nosotros tenemos una afición impresionante en todo el mundo. El trabajo mental es diario. Claro que aquí será diferente, pero no quiero que sea una sorpresa general para ellos. Por eso, cada semana, cada mes, en cada partido fuera de casa, vamos trabajando esta mentalidad. Así, en momentos tan importantes y bonitos como este en Maracaná, podrán disfrutar.

Entrenar al Barça en Maracaná, ¿qué representa?

Es una gran responsabilidad. Este es un club de formación y mi objetivo es que los jugadores vivan experiencias que les marquen. Para llegar aquí tuvimos que ganar la Youth League, que ya fue increíble. Y ahora, disputar una final en Río, en Maracaná, en Brasil, es otra vivencia única. Yo les digo a los chicos: disfrutad, competid al máximo nivel, intentad dar vuestra mejor versión. Porque momentos así no se repiten muchas veces.