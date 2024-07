Belletti se define como entrenador: "En el Barça no debe ganarse como sea"

Es muy importante que todo entrenador que llega al FC Barcelona conozca el estilo tan peculiar del club. Especialmente los técnicos que aterrizan en cualquier equipo del fútbol formativo azulgrana. Juliano Belletti, en sus primeras valoraciones como míster del Juvenil A culé, ha dejado muy claro que sabe que su función principal consistirá en "potenciar el crecimiento" de las jóvenes promesas de la Masia para que "su juego sea bueno para el colectivo". "En este club tenemos que jugar un buen fútbol", ha remarcado.

“El mundo del fútbol es muy competitivo y, por tanto, los jóvenes deben aprender a convivir con esto. Debemos tener la mentalidad de jugar bien, mejorar uno mismo, mejorar como equipo, e intentar practicar un fútbol bonito. En este club tenemos que jugar un buen fútbol, no debe ganarse como sea”, ha reflexionado. El hecho de haber sido exfutbolista, de haber estado en el Barça, pero también en otros clubs importantes, y en la selección de Brasil... Por todo ello, sé cómo gestionar la victoria, pero también la derrota. No se gana siempre”, ha aseverado el técnico brasileño. Y ha puntualizado: "No solo los formamos dentro del campo, sino también fuera de él".

Belletti ha querido remarcar que “un futbolista del Juvenil lo primero que debe competir es consigo mismo para intentar mejorar, cada semana, cada mes, cada trimestre...". "Y debe potenciar este crecimiento para después transmitirlo en el equipo, y que su juego sea bueno para el juego colectivo, que es una de las características y valores del club”, ha insistido, sobre su filosofía, a los medios oficiales del Barça.

Por último, el técnico brasileño ha explicado que se siente preparado para este nuevo reto después de que la pasada temporada finalizara la preparación para obtener la licencia A: “La experiencia de la pasada temporada como técnico asistente al Juvenil en la primera parte de la temporada, y en el Barça Atlètic, en la segunda vuelta, me ha servido para tomar experiencia en este sentido. Es un reto que tenemos a ex futbolistas de poder enseñar lo que hemos vivido como jugadores, sobre todo, en este club”.