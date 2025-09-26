¿Quién es Belinho? El prometedor jugador brasileño que se vio con Deco en Croacia

El Barça y su departamento de scouting siguen trabajando para conocer a las perlas del futuro, incluso con el mercado cerrado. SPORT tuvo acceso ayer a una imagen en la que aparecía Deco junto a Rafael Belinho, el habilidoso y joven jugador del Dinamo Zagreb acompañado por su padre en un hotel de la capital croata. El encuentro fue rápido. Se saludaron en el hotel y posaron, dado que el jugador es un declarado aficionado del Barça desde hace tiempo.

¿Quién es 'Belinho' y de qué juega?

Rafael Gomes Cirino, conocido como Belinho, nació en Río de Janeiro en 2009 y juega en la cantera del Dinamo Zagreb. Se crió futbolísticamente entre Brasil y Croacia y tiene nacionalidad croata. Aunque juega como mediapunta, también aparece por la derecha para entrar hacia dentro con su pierna izquierda. No es un jugador que precisamente destaque por su altura (mide 1,65), pero eso lo compensa con su agilidad y con unos giros muy rápidos y característicos que le permiten proteger la pelota y salir velozmente de situaciones comprometidas y con mucha presencia del rival.

Además, domina el primer control y suele orientarlo para ganar ese medio segundo clave en el fútbol que permite al jugador decidir bien y dejar atrás al rival. Ve bien el último pase y encuentra al compañero ya sea al pie o al espacio con pocos toques. Cuando el partido se cierra, pausa, se ofrece entre líneas y da continuidad, siendo un jugador selectivo que interpreta muy bien cuando lanzarse al ataque y cuando regresar al inicio de la jugada para contemporizar.

Su nombre ha ganado visibilidad en internet en los últimos meses gracias a varios videos de aficionados que siguen las canteras y lo publican en internet. Ese escaparate ha llevado a ojeadores de distintos países a verlo.

Andy Bara, un agente aliado

El representante del joven jugador brasileño es el croata Andy Bara, que ya acumula varias operaciones bien valoradas en club catalán como las de Dani Olmo o Joan García. Hay buenos antecedentes entre las dos partes pero eso no significa, en absoluto, que la operación haya arrancado. La prioridad del Barça sigue siendo fichar a Cardoso Varela este verano, justo cuando cumpla los 18 años. Sin embargo, la gran relación entre el agente y el club ayuda a que la comunicación sea más clara.